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ALES sınav sonuçları o tarihte ÖSYM tarafından açıklanacak

21 Nisan Pazar günü gerçekleşen 2024/1 ALES sınavının ardından sonuçlar ne zaman açıklanacak, sonuçlar kaç yıl geçerli olacak araştırılıyor. ALES sonuçları, 10 Mayıs'ta açıklanacak. Peki ALES puanı kaç yıl geçerli olacak? İşte detaylar.

09:06 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ales sınav sonuçları
Ales sınav sonuçları

2024/1 ALES sınavı ÖSYM tarafından 21 Nisan Pazar günü gerçekleştiridi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından ALES sonuçlarının açıklama tarihi ve sonucun geçerlilik süresi konuları gündeme geldi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın bu yılki ilk etabı geride kaldı. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika yanıtlama süresi verildi. Peki, 2024-ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-ALES/1 soru ve cevapları yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları, 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.



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