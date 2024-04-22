2024/1 ALES sınavı ÖSYM tarafından 21 Nisan Pazar günü gerçekleştiridi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ardından ALES sonuçlarının açıklama tarihi ve sonucun geçerlilik süresi konuları gündeme geldi.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın bu yılki ilk etabı geride kaldı. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika yanıtlama süresi verildi. Peki, 2024-ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-ALES/1 soru ve cevapları yayınlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları, 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.