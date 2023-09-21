Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması olarak biliniyor. " Demans türü " olarak nitelendirilen Alzheimer, daha çok ilerleyen yaşlarda yaygın görülüyor.

Dünya genelinde ne kadar Alzheimer hastası var?

Alzheimer'a yakalananların yüzde 60’tan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor ve Alzheimer hastası sayısına her yıl 10 milyon yeni vaka ekleniyor. Bu sayı, Alzheimer hastalarına her 3,2 saniyede yeni bir kişi eklenmesi anlamına geliyor ve bu nedenle 2050’de Alzheimer hastalarının sayısının 139 milyona yükselmesi bekleniyor.

Alzheimer hastalığının şu anda 1,3 trilyon ABD dolarının üzerinde olan yıllık küresel maliyetinin, 2030’a kadar 2,8 trilyon ABD dolarına yükselmesi bekleniyor.

Buna göre, 2030’da Alzheimer hastalığının yıllık küresel maliyetinin dünyanın en büyük 8. ekonomisi olan İtalya’nın şu anki yıllık gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYİH) geride bırakacağı öngörülüyor.

Alzheimer'ın ilk belirtileri neler?

Alzheimer'ın ilk belirtileri genellikle hafıza kaybı ve unutkanlıktır. Hastalık ilerledikçe, kişiler günlük işlerini yapmada zorluk çekmeye başlar, konuşma ve yürüme gibi temel becerilerini kaybedebilir. Alzheimer'ın son evrelerinde, kişiler tamamen bağımlı hale gelir.

Alzheimer'ın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hastalığın gelişmesinde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Alzheimer'ın tedavisi yoktur, ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomları hafifletmek için kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur.

Alzheimer'ın belirtileri şunları içerebilir :

Hafıza kaybı Unutkanlık Bilgiyi edinme ve hatırlamada zorluk Konuşmada ve yazmada zorluk Yön bulma ve mekansal farkındalıkta zorluk Muhakeme ve karar vermede zorluk Davranış ve kişilik değişiklikleri

Alzheimer'ın tedavisi var mı?

Alzheimer'ın tıbben tedavisi yoktur, ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomları hafifletmek için kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar, beyindeki plak ve dolaşıkların oluşumunu azaltmaya veya beyin hücrelerinin işleyişini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Alzheimer'ın tedavisine ek olarak, hastaların yaşam kalitesini artırmak için destekleyici bakım da önemlidir. Bu bakım, hastanın günlük ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmayı ve hastalıkla ilgili stresi azaltmayı içerir.

Alzheimer'a iyi gelen tedaviler

Alzheimer'a iyi gelen tedaviler, hastanın günlük ihtiyaçlarını karşılamasına ve hastalıkla ilgili stresi azaltmaya yardımcı olur. Bu tedaviler şunları içerebilir:

Destekleyici bakım : Bu bakım, hastanın günlük ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmayı ve hastalıkla ilgili stresi azaltmayı içerir.

Davranışsal terapi : Bu terapi, hastanın hafıza ve düşünme becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Egzersiz : Düzenli egzersiz, beynin işleyişini iyileştirmeye ve Alzheimer semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Diyet : Sağlıklı bir diyet, beynin ihtiyaç duyduğu besinleri almasına yardımcı olabilir.

Sağlıklı yaşam tarzı : Sigara içmemek, alkol kullanmamak ve sağlıklı bir kiloyu korumak, Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Alzheimer'a iyi gelen yiyecekler

Alzheimer'a iyi gelen yiyecekler, beynin işleyişini iyileştirmeye yardımcı olabilecek besinleri içerir. Bu yiyecekler şunlardır:

Omega-3 yağ asitleri : Omega-3 yağ asitleri, beynin işleyişini iyileştirmeye ve Alzheimer semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin yiyecekler arasında somon, sardalya, ton balığı, ceviz ve keten tohumu bulunur.

B vitaminleri : B vitaminleri, beynin işleyişi için gereklidir. B vitaminleri bakımından zengin yiyecekler arasında ıspanak, brokoli, muz, avokado ve yumurta bulunur.

Lif : Lif, beynin işleyişini iyileştirmeye ve Alzheimer semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Lif bakımından zengin yiyecekler arasında meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar bulunur.

Antioksidanlar : Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. Antioksidanlar bakımından zengin yiyecekler arasında meyveler, sebzeler, yeşil çay ve kakao bulunur.

Alzheimer'a iyi gelen aktiviteler

Alzheimer'a iyi gelen aktiviteler, beynin işleyişini iyileştirmeye ve Alzheimer semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu aktiviteler şunlardır:

Zihinsel aktiviteler : Bu aktiviteler, hafıza, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Zihinsel aktiviteler arasında bulmaca çözmek, sudoku oynamak, yeni şeyler öğrenmek ve müzik aleti çalmak bulunur.

Sosyal aktiviteler : Sosyal aktiviteler, zihinsel uyarılma ve sosyal etkileşim sağlamaya yardımcı olabilir. Sosyal aktiviteler arasında arkadaşlarla ve aileyle zaman geçirmek, topluluk etkinliklerine katılmak ve yeni insanlarla tanışmak bulunur.

Fiziksel aktiviteler : Fiziksel aktiviteler, beynin işleyişini iyileştirmeye ve Alzheimer semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Fiziksel aktiviteler arasında yürüyüş yapmak, yüzmek, dans etmek ve bisiklete binmek bulunur.







