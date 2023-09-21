Alzheimer neden olur, belirtileri nelerdir?
Dünya genelinde ne kadar Alzheimer hastası var?
Alzheimer'a yakalananların yüzde 60’tan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor ve Alzheimer hastası sayısına her yıl 10 milyon yeni vaka ekleniyor. Bu sayı, Alzheimer hastalarına her 3,2 saniyede yeni bir kişi eklenmesi anlamına geliyor ve bu nedenle 2050’de Alzheimer hastalarının sayısının 139 milyona yükselmesi bekleniyor.
Alzheimer hastalığının şu anda 1,3 trilyon ABD dolarının üzerinde olan yıllık küresel maliyetinin, 2030’a kadar 2,8 trilyon ABD dolarına yükselmesi bekleniyor.
Buna göre, 2030’da Alzheimer hastalığının yıllık küresel maliyetinin dünyanın en büyük 8. ekonomisi olan İtalya’nın şu anki yıllık gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYİH) geride bırakacağı öngörülüyor.
Alzheimer'ın ilk belirtileri neler?
Alzheimer'ın ilk belirtileri genellikle hafıza kaybı ve unutkanlıktır. Hastalık ilerledikçe, kişiler günlük işlerini yapmada zorluk çekmeye başlar, konuşma ve yürüme gibi temel becerilerini kaybedebilir. Alzheimer'ın son evrelerinde, kişiler tamamen bağımlı hale gelir.
Alzheimer'ın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hastalığın gelişmesinde genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Alzheimer'ın tedavisi yoktur, ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomları hafifletmek için kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur.
- Hafıza kaybı
- Unutkanlık
- Bilgiyi edinme ve hatırlamada zorluk
- Konuşmada ve yazmada zorluk
- Yön bulma ve mekansal farkındalıkta zorluk
- Muhakeme ve karar vermede zorluk
- Davranış ve kişilik değişiklikleri
Alzheimer'ın tedavisi var mı?
Alzheimer'ın tıbben tedavisi yoktur, ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomları hafifletmek için kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar, beyindeki plak ve dolaşıkların oluşumunu azaltmaya veya beyin hücrelerinin işleyişini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Alzheimer'ın tedavisine ek olarak, hastaların yaşam kalitesini artırmak için destekleyici bakım da önemlidir. Bu bakım, hastanın günlük ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmayı ve hastalıkla ilgili stresi azaltmayı içerir.
Alzheimer'a iyi gelen tedaviler
Alzheimer'a iyi gelen tedaviler, hastanın günlük ihtiyaçlarını karşılamasına ve hastalıkla ilgili stresi azaltmaya yardımcı olur. Bu tedaviler şunları içerebilir:
Alzheimer'a iyi gelen yiyecekler
Alzheimer'a iyi gelen yiyecekler, beynin işleyişini iyileştirmeye yardımcı olabilecek besinleri içerir. Bu yiyecekler şunlardır:
Alzheimer'a iyi gelen aktiviteler
Alzheimer'a iyi gelen aktiviteler, beynin işleyişini iyileştirmeye ve Alzheimer semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu aktiviteler şunlardır: