Amasya'da imsak, iftar ve sahur vakti saat kaçta? Amasya sahur vakitleri ne kadar kaldı? Amasya sahura kaç dakika var? Amasya iftar kaçta yapılacak? Amasya için sahur ve iftar saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 1 mart 2025 Amasya Ramazan imsak vakti ve iftar saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız? Bilgileri haberin detayında..
Ramazan ayının getirdiği maneviyatla huzurun doruklara ulaştığı bu mübarek günlerde, oruç tutan Amasya halkı, iftar ve sahur saatleri için araştırma yapıyor. Müslüman ve âkil-bâliğ kişilere farz kılınan oruç ibadeti, aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini de vurgular. İslam'ın 5 temel şartı arasında yer alan bu ibadeti idrak etmek isteyen Müslümanlar için Amasya imsakiye bilgileri, iftar, sahur ve ezan saatlerini derledik.
AMASYA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Amasya sahur vakti saat kaçta? Diyanet 1 Mart 2025 Amasya Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız?
Bugün 1 Mart 2025, Amasya sahur vakti saati 05:40 vaktinde okunacak.
AMASYA'DA İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?
1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 05.40 Akşam: 18.34 Yatsı: 19.53
2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 05.39 Akşam: 18.35 Yatsı: 19.54
3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 05.37 Akşam: 18.37 Yatsı: 19.55
4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 05.35 Akşam: 18.38 Yatsı: 19.56
5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 05.34 Akşam: 18.39 Yatsı: 19.57
6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 05.32 Akşam: 18.40 Yatsı: 19.58
7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.31 Akşam: 18.41 Yatsı: 20.00
*2025 İlk Teravih Namazı 28 Şubat Cuma saat 19.52'de kılınacak.
2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.