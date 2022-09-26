Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı: İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Amed Sportif ile Bursaspor, TFF 2. Lig 6. haftasında Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda dün akşam karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler maçı 2-0 kazandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında stadyum içerisinde yer yer gerginlik yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde Bursaspor'un futbolcularını soyunma odasına aldı. Maç bitiminin hemen ardından ise stadyum dışına çıkan taraftarlar taşkınlık çıkardı. Polisin uyarısına rağmen taraftarlar polise taş attı. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıktı. Polis, bazı noktalarda gaz kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçı

Müsabakanın başlarında Güney Kale arkasında bir grup stadyuma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKYB) simgeleyen bayrak ve tişörtle girdi. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğrafların ardından Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı; "İlimizde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Amed Sportif Faaliyetler - Bursaspor maçında neler oldu?

İçişleri Bakanlığınca Amed Sportif Faaliyetler ile Bursaspor arasında Diyarbakır'da oynanan olaylı maçla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yaşananlarla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentte oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ancak sosyal medyada yer alan görsellerin seyircilerin elbiselerinin içinde stada sokulduğu, konuya güvenlik kuvvetlerimizce derhal müdahale edildiği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur." Karşılaşmayı Amed Sportif, 31. dakikada Mehmet Aleeddinoğlu ve 50. dakikada Mansur Çalar'ın golleriyle 2-0 kazandı.

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