Faroe Adaları 2-1 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Takım Uluslar Ligi C Grubu son karşılaşmasında Faroe Adaları’na konuk oldu. A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanamadı. Milliler deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na da deplasmanda 2-1 mağlup olan Türkiye, son iki maçında 5 puan kaybetti. İşte Faroe Adaları-Türkiye maçı özeti, golleri, kritik pozisyonları.

Faroe Adaları-Türkiye maç özeti

Faroe Adaları-Türkiye maç geniş özeti

28. dakikada gelişen ay-yıldızlı ekibin atağında Zeki'den aldığı pasla ceza sahasına giren Yunus'un ayak içiyle sert şutunu kaleci Gestsson iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Zeki’nin pasında topla buluşan Yunus Akgün’ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şutta top kaleci Gestsson’da kaldı.

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38. dakikada Olsen’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

44. dakikada ceza yayı ön bölümde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bjartlio’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

51. dakikada Faroe Adaları öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Solvi Vatnhamar, Eren'den topu kurtardı, altı pas önüne yaptığı ortayı Davidsen kontrol etti. Davidsen'in uygun pozisyonda sol çaprazdan şutunda, Ozan Kabak'a da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

59. dakikada Faroe Adaları farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Edmundsson ceza sahasında topla buluşur buluşmaz sol çaprazdan şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

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89. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen yüksek topa Serdar Dursun kafayı vurdu, arka direkte topu önünde bulan Serdar Gürler'in meşin yuvarlak yere inmeden gelişine ayak içiyle şutunda top ağlara gitti: 2-1. Faroe Adaları karşılaşmayı 2-1 kazandı.

A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk yenilgisini aldı

İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan, Faroe Adaları'na da deplasmanda 2-1 mağlup olan Türkiye, son iki maçında 5 puan kaybetti.

Gruptaki ilk 4 maçında gol yemeyen ay-yıldızlı ekip, son iki maçında 5 gol yedi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi takımın golleri Davidsen ve Edmundsson'dan geldi. Milli takımın tek golünü ise Serdar Gürler attı.

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Faroe Adaları-Türkiye ilk 11'ler

Faroe Adaları: Gestsson; Rolantsson, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen; Bjartalid, S. Vanthamar, Andreasen, Joensen, Olsen; Edmundsson

Türkiye: Altay, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun.

UEFA Uluslar Ligi puan durumu kaç?

Türkiye bu sonuçla grubu 13 puanla lider tamamlarken, gruptaki ikinci galibiyetini alan Faroe Adaları puanını 8'e yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı.

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