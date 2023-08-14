İlkokul 1. sınıflar ve okul öncesi sınıflarının uyum süreci başladı. 2021-2022 yılı eğitim dönemi uyum haftası ile başlamış oldu ancak henüz ortaokul ve lise öğrencileri eğitim görmeye başlamadı. Peki, liseler ve ortaokullar ne zaman okula başlayacak? İşte detaylar...