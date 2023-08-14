|
Özgün

Anaokulları ne zaman başlıyor?

Yaz mevsiminin sona erdiği günler yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve aileleri, anaokullarında yeni eğitim döneminin ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimini duyurmasıyla, anaokullarının açılış tarihi de netlik kazandı. Bu heyecan verici dönemin başlangıcı ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır. Peki, 2023 anaokulu açılış tarihi ne zaman? İşte detaylar...

15:24 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Anaokulu

Anaokulu

Anaokulu ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2023-2024 anaokulu açılış tarihi velilerin merak konusu oldu. Eğitim yılının başlamasıyla öğrencilere uyum eğitimi veriliyor. Okullar 11 Eylül'de açılacak. Peki Anaokulu ne zaman açılacak?

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Böylelikle bu öğrenciler için dönem erken başlamış olacak.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2023-2024 Okul Öncesi ve İlkokul 1'inci Sınıflar Uyum Eğitimi: 04 - 08 Eylül 2023

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Başlangıcı: 11 Eylül 2023 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2023 Pazar

I. Dönem Ara Tatili: 13-17 Kasım 2023

Yılbaşı Tatili: 1Ocak 2024 Pazartesi

1.Dönemin Sona Ermesi: 19 Ocak 2024 Cuma

Yarıyıl Tatili: 22 Ocak-4 Şubat 2024

2. Yarıyıl Başlangıcı: 5 Şubat 2024 Pazartesi

II. Dönem Ara Tatili: 08-12 Nisan 2024

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024 Salı

1 Mayıs Emekçiler Bayramı: 1 Mayıs 2024 Çarşamba

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024 Pazar

Ramazan Bayramı: 09-12 Nisan 2024 (3,5 gün)

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi: 14 Haziran 2024 Cuma

Kurban Bayramı: 15-19 Haziran 2024 (4,5 gün)



#anaokulu
#anaokulu açılış
#anaokulu uyum haftası
#meb
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Renault'un yeni model yollara çıkıyor! Austral E-Tech teknik özellikleri