Anaokulu
Anaokulu ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2023-2024 anaokulu açılış tarihi velilerin merak konusu oldu. Eğitim yılının başlamasıyla öğrencilere uyum eğitimi veriliyor. Okullar 11 Eylül'de açılacak. Peki Anaokulu ne zaman açılacak?
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Böylelikle bu öğrenciler için dönem erken başlamış olacak.
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
2023-2024 Okul Öncesi ve İlkokul 1'inci Sınıflar Uyum Eğitimi: 04 - 08 Eylül 2023
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Başlangıcı: 11 Eylül 2023 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2023 Pazar
I. Dönem Ara Tatili: 13-17 Kasım 2023
Yılbaşı Tatili: 1Ocak 2024 Pazartesi
1.Dönemin Sona Ermesi: 19 Ocak 2024 Cuma
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak-4 Şubat 2024
2. Yarıyıl Başlangıcı: 5 Şubat 2024 Pazartesi
II. Dönem Ara Tatili: 08-12 Nisan 2024
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024 Salı
1 Mayıs Emekçiler Bayramı: 1 Mayıs 2024 Çarşamba
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024 Pazar
Ramazan Bayramı: 09-12 Nisan 2024 (3,5 gün)
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının Sona Ermesi: 14 Haziran 2024 Cuma
Kurban Bayramı: 15-19 Haziran 2024 (4,5 gün)