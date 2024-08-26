Anaokulu ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2024-2025 anaokulu açılış tarihi velilerin merak konusu oldu. Eğitim yılının başlamasıyla öğrencilere uyum eğitimi veriliyor. Okullar 9 Eylül'de açılacak. Peki Anaokulu ne zaman açılacak?
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 2-6 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Böylelikle bu öğrenciler için dönem erken başlamış olacak.
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
2024-2025 Okul Öncesi ve İlkokul 1'inci Sınıflar Uyum Eğitimi: 02 - 06 Eylül 2024
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılının Başlangıcı: 9 Eylül 2024 Pazartesi
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.