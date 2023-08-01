Japon nüfusu eriyor: Hükümet doğum ve çocuk desteğini 25 milyar dolara çıkardı

Japonya'da 2022’de yapılan sayım nüfusun üst üste azaldığı 14. yıl olarak kayıtlara geçti. Üstelik ilk kez 47 vilayetin tamamında nüfus düşüşü yaşandı. Geçtiğimiz yılın verilerine göre ise Japonya’da sadece 771 bin doğum olurken, 1.56 milyondan fazla ölüm gerçekleşerek rekor seviyeye ulaştı.









'Son bir şansımız kaldı'





Başbakan Fumiyo Kishida, doğum oranına dikkat çekerek, "Ulusumuz toplumsal işlevlerini sürdürüp sürdüremeyeceğinin eşiğinde" uyarısında bulundu. Kishida, “2030'a kadar doğum oranlarındaki düşüş trendini tersine çevirmek için son şansımız var. Düşük doğum oranları, ülkemizin toplumunu ve tüm ekonomisini ilgilendiren ve ertelenemeyecek kadar büyük bir sorundur” dedi.









Japonya'da 'babadan oğula' dönemi sona erdi





Ülkede, eyaletlerin çoğu nüfusu azaltılmış bölgeler olarak belirlenirken, genç nüfusun yetersizliği sebebiyle okullar kapandı. Bir buçuk milyona yakın küçük işletme ‘aileden çocuğa ya da toruna’ devretme olanağının olmayışı sebebiyle sürdürülebilirliğini kaybetme sınırında. Bu işletmelerin sahiplerinin 70 yaş üzerinde olduğu da biliniyor.





'Böyle devam ederse ülkemiz yok olacak'





Başbakan danışmanı Masako Mori ise 2023 yılının başında Bloomberg’e verdiği demeçte, Japonya’da gerçekleşen düşük doğum oranlarına değinerek, “Böyle devam edersek ülke yok olacak. Yok oluş sürecini yaşamak zorunda kalan kişiler son derece büyük zararlarla karşılaşacaklar. Bu, o çocukların başına bela olacak korkunç bir hastalık” dedi.









Yıllık 25 milyar dolar çocuk yardımı yapılacak





2022 yılı verilerine göre Japonya yeni ebeveyn olan çiftlere doğumdan sonra 420 bin Yen yani yaklaşık 60 bin lira tutarında Doğum ve Çocuk Bakımı Toplu Hibesi veriyor.





Doğum oranının gittikçe azaldığı Japonya’da hükümet, çocuk bakımına dair verilen destekleri ikiye katlayarak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 4’üne çıkarma taahhüdünde bulundu. Gelecek üç yıl boyunca çocuk ödeneklerine yıllık yaklaşık 25 milyar dolar ayrılacak.









Hükümetin yanı sıra belediyeler de destek veriyor





Alınan kararların ardından geçmişte çocuk bakımına dair verilen kimi desteklerin yeteri kadar karşılık akıllara bulmadığı geldi. Hükümetin ülke genelinde açıkladığı çocuk desteklerinin yanında 300 kent, çocuk dostu ortamlar oluşturarak ve cömert ödemeler gerçekleştirerek doğum oranını önemli ölçüde artırmayı başardı.





Yabancı nüfus artıyor





Ülkede yerel nüfus azalırken, yabancı nüfus ise artıyor. 2023 yılında yabancı nüfus yüzde 10 artarak yaklaşık 3 milyona ulaştı. Yerel nüfusun aksine tüm bölgelerde yabancı nüfusun arttığı öğrenildi.















