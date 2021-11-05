AÖF ara sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav takvimi 2021-2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi sınav tarihleri merak ediliyor. AÖF ara sınavları belli oldu. Peki, AÖF ara sınav tarihleri ne zaman?

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte AÖF canlı derslerin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla canlı derslerin bugün itibarıyla başlayacağını duyurdu.

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2021?

2020 yılına kadar ders geçme notu aşağıdaki gibiydi;

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84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

2021 yılında kurumdan yapılan açıklamada ders geçme notunun değiştirildiği bildirildi.

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Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.