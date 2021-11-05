Özgün AÖF ara sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav takvimi 2021-2022
ÖZGÜN HABERLER

AÖF ara sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav takvimi 2021-2022

AÖF güz dönemi sınavlarına kısa bir süre kaldı. 2021-2022 Eğitim yılının AÖF Güz ve Bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. AÖF öğrencileri sınavlar ne zaman arayışına başladı. Peki AÖF ara sınavları ne zaman? İşte detaylar..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF ara sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınav takvimi 2021-2022
aöf ara sınav

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi sınav tarihleri merak ediliyor. AÖF ara sınavları belli oldu. Peki, AÖF ara sınav tarihleri ne zaman?

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte AÖF canlı derslerin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Anadolu Üniversitesi AÖF, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla canlı derslerin bugün itibarıyla başlayacağını duyurdu.

2021 AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

2021 Yılı AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze yapılmıştı. 2021-2022 AÖF güz dönemi sınavlarının da yüz yüze yapılması bekleniyor. AÖF öğrenciler güz dönemi ara sınavlarına AÖF sınav merkezinde girebilecek.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ 2021?

2020 yılına kadar ders geçme notu aşağıdaki gibiydi;

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

2021 yılında kurumdan yapılan açıklamada ders geçme notunun değiştirildiği bildirildi.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Türkkana suç duyurusu

Türkkan'a suç duyurusu

İYİ Partililerin küfrettiği şehit yakınından ilk açıklama.
İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

​Simge noktalarda kartpostallık görüntüler oluştu.
HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDPyi savunmuştu

​AK Parti'den şehit yakınına küfür eden İyi Partili Türkkan'a tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bağımlılıkla mücadele' vurgusu.
'Ertelemeye gelmez'

'Ertelemeye gelmez'

​Türkiye'nin 5 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek.
Antalya'da 100 bin lira değerinde avokado çalan 4 kişi yakalandı
Gündem

Antalya'da 100 bin lira değerinde avokado çalan 4 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 bahçeden piyasa değeri 100 bin lira olan 15 bin avokado çaldığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalandı.
Muharrem İnce'den tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'ye salvo: Kandil bombacısı olamayız
Gündem

Muharrem İnce'den tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'ye salvo: Kandil bombacısı olamayız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey" dedi. Kılıçdaroğlu'nun tezkereye ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzere İnce, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız" diye konuştu.
Geçen hafta 'Burası Kürdistan' diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti
Gündem

Geçen hafta 'Burası Kürdistan' diyene ses çıkaramayan İyi Partililer bugün şehit ağabeyine küfretti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz hafta Siirt'te gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, "Burası Kürdistan'dır" diyen kişiye sessiz kalmıştı. Aynı heyet, bugün Bingöl'de kendilerine tepki gösteren şehit yakınına ise küfrederek yanıt verdi. Skandalın mimarı İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kamera kayıtlarına rağmen 'küfretmediğini' savunması ve son bir hafta içinde yurdun çeşitli yerlerinde, partililer tarafından vatandaşlara uygulanan muamele, tartışmaları da beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.