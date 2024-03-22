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Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF bahar dönemi vize sınavları yarın başlıyor! Sınavlar kaç dakika sürüyor? İşte AÖF vize sınavları oturum süresi...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi vize sınavlarına sayılı gün kaldı. Öğrenciler ise 2024 AÖF Bahar dönemi sınav tarihlerine yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları için giriş belgeleri yayımlandı. AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? AÖF sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? AÖF sınavları kaç dakika sürüuyor? İşte ayrıntılar...

13:54 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
AÖF
AÖF

Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Vize sınavları öğrencilerin not ortalamasına %30 etki edecek. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, AÖF sınav giriş belgesiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. AÖF sınav giriş belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Final sınavları ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde organize edilecek.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF vize sınavları 23 Mart cumartesi günü saat 09:30’da başlayacak. Öğleden sonra saat 14.00’da başlayacak ikinci oturumlar ile sınavlar devam edecek. Benzer şekilde Pazar günü de sınavlar aynı saatte başlayacak.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.



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Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF bahar dönemi vize sınavları yarın başlıyor! Sınavlar kaç dakika sürüyor? İşte AÖF vize sınavları oturum süresi...