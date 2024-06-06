AÖF yaz okulu sınav tarihi ve kayıt işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi ile netlik kazandı. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci "AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?'' sorularını gündeme taşıdı.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ 2024

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu çevrimiçi ve yüz yüze başvuru tarihleri 1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacak. Ders seçimi 05 Temmuz 2024 tarihi saat 22:00’ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

▪ Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

▪ Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF YAZ OKULU'NDA HANGİ DERSLER SEÇİLEBİLİR?

-Daha önce FF harf notu almış olduğunuz dersler

-Daha önce hiç almadığınız dersler

-GNO'nuzu 200'a yükseltmek için CD DC ve DD harf notlu dersler

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF yaz okulu ücreti seçtiğiniz ders sayısına göre değişmektedir. Güncel ücretlendirme için Anadolu Üniversitesi AÖF resmi web sitesini (https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim) ziyaret edebilirsiniz.







