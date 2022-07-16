Özgün AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınav tarihi
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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınav tarihi

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Anadolu Üniversitesi'nin akademik yıl takviminde yaz okulu sınavı tarihi bildirildi. Takvime göre ağustos ayında gerçekleşecek olan yaz okulu sınavlarının online olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihi ne zaman yapılacak? İşte o tarih detayı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesinden 2022 AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sınav tarihi açıklaması
AÖF yaz okulu

AÖF dönem derslerini veremeyen ya da üstten ders almak isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları tamamlandı. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından gerçekleşti. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.

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