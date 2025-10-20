Yeni Şafak
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

17:1320/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim birinci dönem sınav tarihleri belli oldu. AÖL sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda olacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. 10 ve daha fazla dersten sınava girecek öğrencilerin randevuları 20-31 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. İşte MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav tarihleri.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav tarihlerini açıkladı. AÖL sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda olacak. Açık Öğretim Lisesi e-sınav için; 9 ve daha az sayıda dersten sınava girecek öğrencilerin randevu işlemleri 6-20 Ekim tarihlerinde alındı. Peki AÖL 1.dönem sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak? İşte MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi e-sınav için; 9 ve daha az sayıda dersten sınava girecek öğrencilerin randevu işlemleri 6-20 Ekim tarihlerinde alındı. 10 ve daha fazla dersten sınava girecek öğrencilerin randevuları ise 20-31 Ekim tarihleri arasında tamamlanıyor. e-Sınavlar 1-31 Aralık tarihleri arasında uygulanacak.

Yazılı sınavlar 20-21 Aralık günlerinde saat 10:00 ile 14:00'te gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden erişime açılacak. Sınav soru ve cevapları 24 Aralık'ta yayımlanacak. AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK, SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?

AÖL sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda olacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri ile katılabilecek.

