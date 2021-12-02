Özgün Asgari ücret 4000 lira olur mu? Asgari ücret görüşmelerinde son durum
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Asgari ücret 4000 lira olur mu? Asgari ücret görüşmelerinde son durum!

Asgari ücret milyonlarca çalışanın gündeminde. 2022 yılı asgari ücret zam oranı yılın son ayında en çok merak edilen konulardan biri. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için ilk toplantı dün gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında önemli mesajlar verildi. Asgari ücretin belli olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücret ile ilgili tahminler yapılırken 4000 lira olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Asgari ücret 2022'de 4000 lira olur mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret 4000 lira olur mu? Asgari ücret görüşmelerinde son durum!
asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi. Dün 2022 asgari ücret için ilk toplantı yapıldı ardından ilk rakamlar açıklandı. Peki, Asgari ücret 4000 liranın üzerinde olacak mı?

ASGARİ ÜCRET 4000 LİRA OLUR MU?

Türkiye'de 6 milyonu aşkın bulunan asgari ücretli çalışanlara ilişkin olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Tespit Komisyonu'na hükümet, Işçi ve Işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.

Bakan Bilgin, "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Asgari ücrette kritik hafta: Dört bin TL'ye yakın beklenti ortaya çıktı
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7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Komisyonu ilk görüşmesini 1 Aralık Çarşamba yapacak.
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek.
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Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek.
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İşçi ve işveren tarafının genel bir mutabakat içinde olduğunu ifade eden uzmanlar, görüşmelerin geçen yıllara oranla daha kısa sürede bitebileceğine dikkati çekiyor. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
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2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin son açıklama Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özellikle rakam açıklamamaya gayret ettiklerini söyledi, hükümetin teklifini beklediklerini dile getirdi:<br><br>\"Bir görelim bakalım önümüze ne getirecekler. Burada bir siyasi parti '4 bin', öbür parti '4 bin 100' diyor. Bizim dışımızdaki sendikalardan biri '5 bin' diyor. '7 bin' diyen var. Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimle aldığımızın arasında uyum olması lazım. Türk-İş olarak yıllardır buna dikkat ediyoruz.\"
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Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam telaffuz etmese de bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 TL olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.
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HAK-İŞ: Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, \"İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz\" diye konuştu.
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DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, \"Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalıdır! Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır.\" dedi.
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TİSK: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindenki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. Dünya genelinde artan emtia fiyatları ile enerji ve taşıma maliyetlerinin birçok sektörü olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada \"Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor\" denildi.
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Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, \"Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil.\" dedi.
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MÜSİAD: MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, \"2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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HİSİAD: Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, açıklamasında, \"Biz zaten asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyoruz. Her zaman asgari ücretin artı 300-500 TL üzerinde eleman alıyoruz. Benim beklentim 3400-3600 aralığında olacağı yönünde. Her iki tarafı mutlu edecek bir artışın geleceğini tahmin ediyoruz\" ifadelerini kullandı.
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TÜRES: Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5 bin TL olması gerektiğini belirtti.
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İTO: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç , asgari ücret zammı hakkında, çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.
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İZTO: İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretin vergiden muaf olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
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Zincir Mağazalar Derneği: Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe: Devletimiz asgari ücretten alınan vergiyi yüzde 10 azaltsın biz de işverenler olarak yüzde 25 zam yapalım toplamda yüzde 35’lik zam yapmış olalım. Bu sadece asgari ücret için değil tüm ücret skalaları için düzenlensin ki böylece sadece dar gelirliye değil orta gelir sınıfını da desteklemiş olalım.
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Asgari ücret zammının hükümet, işçi ve işveren sendikalarından yapılan açıklamalar doğrultusunda enflasyon oranın üzerinde yüzde 25 ile 30 arasında bir zam yapılması halinde 2022 yılı asgari ücreti için dört bin TL'ye yakın bir rakam ortaya çıkıyor.
Asgari ücrette kritik hafta: Dört bin TL'ye yakın beklenti ortaya çıktı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çarşamba günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü bu toplantıda olacak. 2022 yılı asgari ücret oranlarına ilişkin son açıklama Türk-İş'ten geldi. İlgili işçi ve işveren sendikalarının talepleri yan yana getirildiğinde 2022 yılı asgari ücreti ile ilgili ortalama 4 bin TL'ye yakın bir ücret talebi ortaya çıkıyor.

AGİ NE KADAR OLACAK?

AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranının açıklanması ile ilgili 'Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz' dedi.

AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

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