Asgari ücret 4000 lira olur mu? Asgari ücret görüşmelerinde son durum!
Asgari ücret milyonlarca çalışanın gündeminde. 2022 yılı asgari ücret zam oranı yılın son ayında en çok merak edilen konulardan biri. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için ilk toplantı dün gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında önemli mesajlar verildi. Asgari ücretin belli olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücret ile ilgili tahminler yapılırken 4000 lira olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Asgari ücret 2022'de 4000 lira olur mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi. Dün 2022 asgari ücret için ilk toplantı yapıldı ardından ilk rakamlar açıklandı. Peki, Asgari ücret 4000 liranın üzerinde olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 4000 LİRA OLUR MU?
Türkiye'de 6 milyonu aşkın bulunan asgari ücretli çalışanlara ilişkin olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Tespit Komisyonu'na hükümet, Işçi ve Işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.
Bakan Bilgin, "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum" dedi.
AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranının açıklanması ile ilgili 'Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz' dedi.
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AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.