Askerlik yol parası, askere gidecek veya terhis olan er ve erbaşların seyahat masraflarını karşılamak amacıyla devlet tarafından sağlanır. Bu ödeme, genellikle sevk belgesi alındıktan kısa süre sonra PTT hesaplarına yatırılır. Terhis olanlar için ise birliğinden ayrıldıktan sonra belirli bir süre içinde ödenir.

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?

Sevkinize ilişkin yol masrafınız sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ptt’ye aktarılmaktadır. Herhangi bir Ptt şubesine yapacağınız başvuruda; kimlik belgeniz ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.





Ayrıca, Askeralma Yönetmeliği’nde belirtilen kanuni izinler için bir defa, mazeret izinlerinde ise her defasında gidiş ve dönüş taşıma ve iaşe bedelleri Birlik Komutanlıklarının bağlı olduğu harcama birimlerince ödeniyor.





ASKERLİK YOL PARASI NASIL HESAPLANIR?

Askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliği’nin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel ağında yayımlanan iller arası mesafe cetveli ve il /ilçe arası mesafe cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.





Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;





A. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,





B. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,





C. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,





Ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,





Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.



