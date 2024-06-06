Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları gerçekleşiyor. Bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavı için sınav giriş belgelerini alan adaylar sınavların ardından sonuç tarihine odaklandı. 2024 ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde uygulanıyor.

ATA AÖF finallerinin sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde yani 16 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişime sunulacak.

ATA AÖF SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının, final sınavlarının tamamlanmasının ardından erişime açıldı.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 05 Haziran 2024 Çarşamba Günü saat 17.45'e kadar itiraz edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı. Soru ve cevaplara OYS üzerinden erişim sağlanacak.

ATA AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama Derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.







