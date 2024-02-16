Aura kelimesinin manası, eş anlamlısı, kelime kökeni ve cümle içindeki örnek kullanımı yazımızda.

Aura Ne Demek?

Aura bütün varlıklar için kullanılmakta olan ortak bir kavram olmaktadır. İnsan vücudunu da sarmalamış bir biçimde bulunan ve kendine özgü bir rengi ifade eden elektromanyetik bölüme aura ismi verilmektedir. Aura yaklaşık olarak vücudun 24 santimetre dışa doğru uzağında yer almaktadır. Auranın kuvvetli veya güçsüz olması bazı durumları da tetiklemektedir. Bununla birlikte vücut için kalkan işlevi görmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Aura Kelimesinin Anlamı Nedir?

Aura kelimesi İngilizce kökenli bir kelime olarak Türkçeye sonradan girmiştir. Günlük hayatta kullanımı ve anlamı insanın enerjisini canlılık ve parlaklığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bazı durumlarda renk ve boyut olarak da kullanılmaktadır. Türk Dil kurumuna göre aura kelimesi orjinal kullanımı ile yer almaktadır. İnsanın dışa vurduğu enerji olarak bilinmektedir.

Aura kelimesinin sözlük anlamı ise kişinin enerjisel çevresi olarak bilinmektedir. Gündelik hayatta kişinin duruşu, ruh hali ve sağlığının bütünsel olarak dışa vurumu şeklinde aura kelimesi yer almaktadır.

Aura Kelimesinin Kökeni

Aura kelimesi eski Yunanca'da nefes sözcüğünden alıntı bir kelimedir. Köken itibari ile Yunanca bir kelimedir. Tıpta aura kelimesi kullanılmaktadır. Vücudumuzdan çıkan enerjilere aura denmektedir.

Aura Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eski Yunanca dilinde hava sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Aurası Yüksek Ne Demektir?

Aurası kuvvetli veya güçsüz olan insanlar bulunmaktadır. Güçsüz olan kişiler çok basit hasta olabilmektedir. Negatif durumlardan bir hayli fazla etkilenmektedirler. Aurası kuvvetli olan bir başka deyiş ile yüksek olan kişiler ise zor hasta olmaktadırlar ve negatif durumlara karşı olumlu bir şekilde tepki vermektedirler.

Aurası yüksek demek bireyin hayat enerjisinin de yüksek olması demektir. Dışarıdan gelmiş hastalıklara veya kötü enerjilere karşı tıpkı bir kalkan görevi üstlenmektedir. Duygusal ve ruhsal açıdan da kuvvetli bir rol oynamaktadır. Aura yüksek olması esasında kişi için pozitif bir durumdur.

Aura Kelimesinin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Bu sanatçının aurası o kadar etkileyici ki insan kendini iyi hissediyor.

Aurası yüksek kişiler genellikle sakin ve sıcakkanlıdırlar.







