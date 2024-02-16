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Seküler Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Seküler TDK anlamı ve Seküler Kelimesinin Cümle Örnekleri

Seküler ne demek, kelime kökeni nedir, eş anlamlısı nelerdir, cümle içindeki örnek kullanımı nelerdir? Seküler kelimesi TDK anlamı nedir? İşte seküler kelimesine dair tüm detaylar.

14:03 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Seküler
Seküler
İçindekiler

Seküler kelimesinin manası, eş anlamlısı, kelime kökeni ve cümle içindeki örnek kullanımı yazımızda.

Seküler Ne Demek?

Seküler kelimesinin sözlük anlamı dünyevidir. Bu kelime ruhani, mistik ve uhrevi kelimeleriyle zıt anlamlıdır. Gözle görülebilen ve temas edilebilen somut şeyler için de seküler kelimesi kullanılır.

Seküler Kelimesinin Kökeni

Kelime Orta Çağdan önce yetişen, nesilden nesle aktarılan, üreyen ve artan anlamında kullanılmıştır. Seküler sözcüğü orijinal dilinde ''saecularis'' şeklinde yazılır.

Seküler Kelimesinin Eş Anlamlısı

Latince çağ anlamına gelen Saeculum sözcüğünden İngiliz dili için türetilen Secularism (Sekülerizm) Türkçeye laiklik, çağdaşlaşma veya dünyevileşme olarak üç farklı terimle çevrilebilmektedir.

Seküler Kelimesinin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

Seküler devlet tanımı, sekülerizmin siyasi boyutuyla ilgilidir ve seküler esaslara dayalı devleti tanımlar.



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