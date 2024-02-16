Özgün

Manifesto Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Manifesto TDK anlamı ve Manifesto Kelimesinin Cümle Örnekleri

Manifesto ne demek, kelime kökeni nedir, eş anlamlısı nelerdir, cümle içindeki örnek kullanımı nelerdir? Manifesto kelimesi TDK anlamı nedir? İşte manifesto kelimesine dair tüm detaylar.

13:34 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Manifesto
Manifesto
İçindekiler

Manifesto kelimesinin manası, eş anlamlısı, kelime kökeni ve cümle içindeki örnek kullanımı yazımızda.

Manifesto Ne Demek?

Latinceden dilimize geçmiş olan manifesto kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı, yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılan açıklama metnidir. Örneğin yeni bir edebiyat dergisinin kurulma amacını, misyonunu ve hedeflerini belirlediği 10 maddelik bir liste, manifestodur.

Manifesto Kelimesinin Kökeni

Manifesto kelimesi Latinceden gelmektedir.

Manifesto Kelimesinin Eş Anlamlısı

Manifesto kelimesi ile eş anlamlı olan sözcükler şunlardır:
Bildiri ve deklarasyon.

Manifesto Kelimesinin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

1- Kaptan, manifestoyu imzaladıktan sonra gümrüğe teslim etti.
2- Gelecek ay çıkacak olan edebiyat dergisinin ilk sayfasında toplam 12 maddeden oluşan bir manifesto yayımlayacağız.


#manifesto
#manifesto ne demek
#manifesto kelimesinin kökeni
#manifesto tdk
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manifesto Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Manifesto TDK anlamı ve Manifesto Kelimesinin Cümle Örnekleri