Manifesto Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Manifesto TDK anlamı ve Manifesto Kelimesinin Cümle Örnekleri

Latinceden dilimize geçmiş olan manifesto kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı, yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılan açıklama metnidir. Örneğin yeni bir edebiyat dergisinin kurulma amacını, misyonunu ve hedeflerini belirlediği 10 maddelik bir liste, manifestodur.