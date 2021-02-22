Bedelli Askerlik Kılavuzu: 2021 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar, Nasıl Ödenir?

Belirlenen bu fiyatın ocak ila haziran ayları arasında geçerli olacağı ilgili bakanlık tarafından duyuruldu. Bedelli askerliğe başvuru yapmış olan yükümlülerin başvurularının geçerli olabilmesi için 30 Haziran 2021 saat 18:00’e kadar ödemeleri yapması gerekiyor. Aynı duyuruda 2021 yılının 2’nci yarısı için bedelli ücretinin daha sonra belirleneceği ifade edildi.

Bedelli Askerlik Ücreti Nasıl Ödenir?

Bedelli askerlik başvurularının geçerli olabilmesi için başvuru yapan vatandaşların ücretlerini belirlenen kurumlar aracılığıyla ödemesi gerekmektedir. 30 Haziran 2021 saat 18:00’e kadar ödenmesi gereken ücret için bedelli askerlik ücreti ödeme noktaları şu şekildedir:

• Devlet bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halk Bankası),

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• PTT şubeleri,

• Mal müdürlükleri.

Bedelli Askerlik Başvurusu Yapacaklarda Aranan Şartlar Nelerdir?

Bedelli askerlik için aranan şartlar yeni yasayla birlikte değiştirildi. Önceden dönem dönem çıkarılan bedelli askerlik yasası, son yasayla birlikte kalıcı hale getirildi. Bu yasaya göre bedelli askerlik şartını sağlayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başvuru yapabilecek. Sayının çok olduğu durumlarda Milli Savunma Bakanlığı sınıflandırma veya kura yöntemini kullanacak. Yeni yasayla belirlenen şartlara göre bedelli askerlik yapabilecek kişiler şunlardır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

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• 18 yaşından büyük ve askerlik yükümlülüğünü taşıyor olmak,

• Başvuru yapıldığı tarihte başvuru yapan kişinin baka, yoklama veya askerlik kaçağı durumlarını taşımıyor olması,

• E-Devlet veya askerlik şubesi aracılığıyla bedelli askerlik başvurusu yapmış olmak,

• Bedelli askerlik ücreti için belirlenen miktarı tek seferde, nakit olarak ve belirtilen kurumlar aracılığıyla ödemiş olmak,

• Bedelli askerlik için belirlenen temel silah eğitimi süresini tamamlayacak olmak.

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Bedelli askerlik şartlarını taşıyan kişiler, e-Devlet sistemi üzerinden “ASAL Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri” hizmeti veya askerlik şubeleri aracılığıyla başvuru yapmalıdır. Bu başvurunun ardından diğer adımları gerçekleştirerek bedelli askerlik sürecini tamamlayabilirler. E-Devlet üzerinden bedelli askerlik başvurusu şu şekilde yapılır:

• E-Devlet sistemine “www.turkiye.gov.tr” uzantılı internet sitesi üzerinden giriş yapılır.

• E-Devlet içerisindeki arama butonuna “ASAL Askerlik Hizmet Tercih İşlemleri” yazılır.

• Çıkan hizmet ekranında askerlik başvurusu tercih yapılır. Bütün askerlik işlemleri bu hizmet aracılığıyla sağlandığı için öncelikle kişinin askerlik yapacağını belirtmesi gerekir.

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• Askerlik tecil durumu bulunan kişiler tecillerini iptal eder ve iptal sebebi olarak bedelli askerliği işaretler.

• Ardından çıkan ekranda kişinin kuraya girmesi ve kuradan çıkmaması durumu için yatırdığı parayı geri alacağı askerlik şubesini seçip başvuruyu onaylaması gerekir.

Bedelli Askerliğe Ne Zaman Gidilecek?

Bedelli askerlik celp tarihleri de ücretler belli olduktan hemen sonra açıklandı. 2020 yılında başvuru yapmış kişiler Nisan-Kasım ayları arasında temel silah eğitimi olan 21 günlük askerlik eğitimini alacaklar. Belirlenen celp tarihleri şu şekildedir:

• 1, 2, 3 Nisan

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• 13, 14, 15 Mayıs

• 17, 18, 19 Haziran

• 5, 6, 7 Ağustos

• 16, 17, 18 Eylül

• 21, 22, 23 Ekim

• 25, 26, 27 Kasım

Başvuru yapmış olan kişiler e-Devlet kapısına giriş yaparak, “Bedelli Sınıflandırma Sonuç Belgesi” hizmeti aracılığıyla celp tarihini öğrenebilmektedir.

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2021 Dövizli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Dövizli askerlik, bedelli askerliğin bir farklı türüdür. Yurtdışında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sunulan askerlik hizmeti, dahte askerlik olarak da bilinmektedir. 2021 yılı için bedelli askerlik ücreti gibi dövizli askerliğin ücreti de ilk yarıyıl için belirlenmiştir. 2021 yılın ilk yarısı için dövizli askerlik bedeli 4.402,27 Euro veya bu bedele karşılık gelecek yabancı ülke parası olarak belirlenmiştir.