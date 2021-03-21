Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Derbi maçın hakemi kim? Var'da kim var?

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 21 Mart Pazar günü oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig 31. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, tam sahada uygulanan taktik programın ardından yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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Vodafone Park Stadı’nda 21 Mart Pazar günü saat 19:00’da oynanacak mücadelede Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Suat Arslanboğa yapacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun atandığını duyurdu. Derbide AVAR olarak ise Atilla Karaoğlan ile Serkan Ok'un görev yapacağı kaydedildi.

Süper Lig 'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi Suat Arslanboğa olacak.

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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 31'inci haftasındaki maçların hakemleri şunlar:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan





20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük



