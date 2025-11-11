Borsa bugün neden düştü? 11 Kasım 2025 BIST 100 endeksi, dolar ve altın son rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,40, holding endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,47 ile inşaat oldu. İşte borsadaki son durum, uzman yorumları ve günün öne çıkan verileri.





Borsa düşüşte: Endeks yeniden 11 bin puanın altına indi

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 11 Kasım 2025 Salı günü yaklaşık %2 oranında düşüşle 10.572,83 puan seviyesine kadar geriledi. Dün günü %1,24 kayıpla tamamlayan endekste satış baskısı bugün de devam etti.





Borsa neden düştü?

Küresel satış dalgası etkili oldu

Ekonomistlere göre düşüşün temel nedeni, ABD ve Avrupa borsalarındaki kayıplar ile birlikte gelişmekte olan piyasalarda artan satış eğilimi oldu. Yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesi, özellikle bankacılık ve sanayi hisselerinde sert satışlara yol açtı.





İç piyasada belirsizlik baskısı

Analistler, küresel faktörlerin yanı sıra TCMB’nin para politikasındaki belirsizlik, yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki yükselişin yatırımcı davranışlarını etkilediğini belirtti. Bu durum şirket bilançoları üzerinde baskı yaratırken, hisse senetlerinde satışların artmasına neden oldu.





‘Yukarı adım kuralı’ devreye alındı

Borsa İstanbul, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında “yukarı adım kuralı” uygulanacağını duyurdu. Buna göre, açığa satış işlemleri yalnızca son işlem fiyatının üzerinde bir fiyattan yapılabilecek.





Günün ilk yarısında yükseliş yaşandı

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,14 artışla 10.804,15 puana yükselmişti. Ancak öğleden sonra gelen satışlarla yeniden 10.572 puan seviyelerine indi. Gün sonunda toplam işlem hacmi 55,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,24 düşerken, ticaret sektörü %2,87 yükseldi, bilişim hisseleri ise %2,14 değer kaybetti.





Piyasalarda son durum

ABD Senatosu’nun geçici bütçe tasarısını onaylaması küresel risk iştahını kısmen artırsa da, yurt içi piyasalar temkinli seyir izledi. Analistlere göre 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.





Altın, döviz ve tahvil piyasası

İstanbul serbest piyasada dolar 42,23 TL, avro 48,87 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı 4.142 dolar, Brent petrol ise 64,2 dolar seviyesinde.