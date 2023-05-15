Boston Celtics 112-88 Philadelphia 76ers Maç Özeti İzle (VİDEO)

NBA Batı Konferansı yarı final yedinci maçında Boston Celtics, evinde Philadelphia 76ers’ı 112-88’lik skorla yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans finaline yükseldi. Celtics, Batı Konferansı finalinde Miami Heat ile karşılaşacak.

Celtics’te 51 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle double-double yapan Jayson Tatum, takımına galibiyeti getirdi. Tatum, bu performansıyla NBA play-off’ları tarihinde bir serinin yedinci maçında en çok sayı atan oyuncu oldu.