Bugün oynanacak karşılaşmalar 12 Şubat 2025 maç programının açıklanmasıyla netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının oynanacağı bu haftada futbolseverler maça doyacak. Peki bugün hangi maçlar var? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte 12 Şubat bugünkü maç programı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam play-off turu kapsamında 4 maç oynanacak. Dün oynanan heyecan dolu maçların ardıdnan bugün, Club Burgge-Atalanta, Celtic-Bayern Münih, Feyenoord-Milan ve Monaco-Benfica maçları oynanacak. Avrupa Ligi maçları ise yarın gerçekleşecek. İşte 12 Şubat bugün oynanacak maçların bilgileri.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları, 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.
BUGÜN 12 ŞUBAT HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45 Club Brugge - Atalanta
23:00 Celtic - Bayern Münih
23:00 Feyenoord - Milan
23:00 Monaco - Benfica
22:30 Everton - Liverpool
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu
13:00 Yokohama M. - S. Shenhua
15:00 Buriram Utd - Ulsan Hora
14:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği
14:00 Keçiörengücü - Adanaspor
17:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK
20:00 Amed SK - Bandırmaspor
22:45 Bristol City - Stoke City
22:45 Burnley - Hull City
22:45 Plymouth - Millwall
22:45 Sunderland - Luton Town
22:45 Swansea City - S. Wednesday
23:00 Sheffield Utd - Middlesbrough
23:00 West Bromwich - Blackburn