UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam play-off turu kapsamında 4 maç oynanacak. Dün oynanan heyecan dolu maçların ardıdnan bugün, Club Burgge-Atalanta, Celtic-Bayern Münih, Feyenoord-Milan ve Monaco-Benfica maçları oynanacak. Avrupa Ligi maçları ise yarın gerçekleşecek. İşte 12 Şubat bugün oynanacak maçların bilgileri.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları, 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.