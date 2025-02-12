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Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçları var?

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde kimin maçları var?

18:5312/02/2025, Çarşamba
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12 Şubat maç programı
12 Şubat maç programı

Bugün oynanacak karşılaşmalar 12 Şubat 2025 maç programının açıklanmasıyla netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının oynanacağı bu haftada futbolseverler maça doyacak. Peki bugün hangi maçlar var? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte 12 Şubat bugünkü maç programı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam play-off turu kapsamında 4 maç oynanacak. Dün oynanan heyecan dolu maçların ardıdnan bugün, Club Burgge-Atalanta, Celtic-Bayern Münih, Feyenoord-Milan ve Monaco-Benfica maçları oynanacak. Avrupa Ligi maçları ise yarın gerçekleşecek. İşte 12 Şubat bugün oynanacak maçların bilgileri.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları, 11 Şubat Salı ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.


BUGÜN 12 ŞUBAT HANGİ MAÇLAR VAR?


UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu

20:45 Club Brugge - Atalanta

23:00 Celtic - Bayern Münih

23:00 Feyenoord - Milan

23:00 Monaco - Benfica


İngiltere Premier Lig

22:30 Everton - Liverpool

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu

13:00 Yokohama M. - S. Shenhua

15:00 Buriram Utd - Ulsan Hora

TFF 1. Lig

14:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği

14:00 Keçiörengücü - Adanaspor

17:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK

20:00 Amed SK - Bandırmaspor

İngiltere Championship

22:45 Bristol City - Stoke City

22:45 Burnley - Hull City

22:45 Plymouth - Millwall

22:45 Sunderland - Luton Town

22:45 Swansea City - S. Wednesday

23:00 Sheffield Utd - Middlesbrough

23:00 West Bromwich - Blackburn



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