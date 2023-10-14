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Euro 2024 Elemeleri C, G ve H Grubu 14 Ekim Cumartesi Maç Programı

Euro 2024 Elemeleri gruplarda 7. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün C, G ve H grubunda toplamda 7 maç oynanacak. Günün açılış maçları C Grubunda Ukrayna - Kuzey Makedonya ve H Grubunda Kuzey İrlanda San Marino arasında olacak. Euro 2024 Elemeleri 14 Ekim Cumartesi maç programı, güncel puan durumları, toplu sonuçlar ve gol krallığı haberimizde.

10:33 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
14 Ekim Euro 2024 Elemeleri Maç Programı

14 Ekim Euro 2024 Elemeleri Maç Programı

Euro 2024 Elemelerinde 7. hafta maçları devam ediyor. Dün akşam grup maçlarında toplamda 7 karşılaşma oynandı. B grubunda Fransa Hollanda’yı 2-1 mağlup etti. J grubunda ise Portekiz, Slovakya’yı 3-2 mağlup etti. Bugün C, G ve H grubunda toplamda 7 maç oynanacak. Euro 2024 Elemeleri 14 Ekim Cumartesi günün maç programı haberimizde.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024 ELEMELERİ

C GRUBU

16:00 Ukrayna - Kuzey Makedonya

21:45 İtalya - Malta

G GRUBU

19:00 Bulgaristan - Litvanya

21:45 Macaristan - Sırbistan

H GRUBU

16:00 Kuzey İrlanda - San Marino

19:00 Slovenya - Finlandiya

21:45 Danimarka - Kazakistan

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ TOPLU SONUÇLAR

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI




#EURO 2024
#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#fikstür
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