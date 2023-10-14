BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Euro 2024 Elemeleri J Grubu 7. haftasında Portekiz evinde Slovakya’yı konuk etti. Cristiano Ronaldo’nun damga vurduğu maçta Portekiz rakibini 3-2 mağlup etti. Goller dakika 18’ Gonca Matias Ramos, 29’ ve 72’ Cristiano Ronaldo (2), 69’ David Hancko ve 80’ Stanislav Lobotka’dan geldi. Portekiz grupta 7’de 7 yaparak 21 puanla liderliğini sürdürdü. Slovakya ise 2. mağlubiyetini alarak 13 puanla 2. sırada yer aldı. Portekiz - Slovakya maç özetini izlemek ve Euro 2024 Elemeleri J Grubu güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.