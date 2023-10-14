14 Ekim Euro 2024 Elemeleri Maç Programı
Euro 2024 Elemelerinde 7. hafta maçları devam ediyor. Dün akşam grup maçlarında toplamda 7 karşılaşma oynandı. B grubunda Fransa Hollanda’yı 2-1 mağlup etti. J grubunda ise Portekiz, Slovakya’yı 3-2 mağlup etti. Bugün C, G ve H grubunda toplamda 7 maç oynanacak. Euro 2024 Elemeleri 14 Ekim Cumartesi günün maç programı haberimizde.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
EURO 2024 ELEMELERİ
C GRUBU
16:00 Ukrayna - Kuzey Makedonya
21:45 İtalya - Malta
G GRUBU
19:00 Bulgaristan - Litvanya
21:45 Macaristan - Sırbistan
H GRUBU
16:00 Kuzey İrlanda - San Marino
19:00 Slovenya - Finlandiya
21:45 Danimarka - Kazakistan