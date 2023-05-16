Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Ligin 36. haftasında, ilk 4 arasına girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini sürdüren Liverpool, kümede kalmayı hedefleyen Leicester City'ye King Power Stadı'nda konuk oldu. Konuk ekip, 33. ve 36. dakikalarda Curtis Jones ve 71. dakikada Trent Alexander-Arnold'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 yendi. İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Betis sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Real Betis 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 16 Mayıs 2023 Salı maç programı haberimizde.