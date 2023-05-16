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Bugün hangi maçlar var? 16 Mayıs 2023 Salı maç programı

Süper Lig 34. hafta maçları başlıyor. İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Leicester City'yi 3-0 mağlup ederek, art arda 7. galibiyetini aldı. İspanya La Liga'da Real Betis sahasında Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla mağlup etti. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 16 Mayıs 2023 Salı maç programı.

09:35 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Ligin 36. haftasında, ilk 4 arasına girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini sürdüren Liverpool, kümede kalmayı hedefleyen Leicester City'ye King Power Stadı'nda konuk oldu. Konuk ekip, 33. ve 36. dakikalarda Curtis Jones ve 71. dakikada Trent Alexander-Arnold'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 yendi. İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Betis sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Real Betis 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 16 Mayıs 2023 Salı maç programı haberimizde.

Bugün hangi maçlar var? 16 Mayıs 2023 Salı maç programı

  1. 15:00 Eskişehirspor - Elazığspo TFF 3. LigYayın Yok
  2. 15:00 Akhisarspor - Tepecikspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  3. 15:00 Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Afjet Afyonspor Youtube
  4. 15:00 Amedspor - Düzcespor TFF 2. Lig Amedspor Youtube
  5. 17:00 Sivasspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  6. 17:00 Samsunspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports Max 2
  7. 17:00 Boluspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports beIN ConnectbeIN Sports Tod TV
  8. 17:00 Tuzlaspor - Manisa FK Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
  9. 17:00 Göztepe - Ç.Rizespor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports 2beIN Sports Tod TV
  10. 17:00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports 3beIN Sports Tod TV
  11. 17:00 Pendikspor - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports Max 1
  12. 17:00 Altınordu - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports 4
  13. 18:00 Moss - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  14. 19:00 Bryne - Jerv Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  15. 19:00 Fredrikstad - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  16. 19:00 Kongsvinger - Skeid Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  17. 19:00 Kristiansund - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  18. 19:00 Mjondalen - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  19. 19:00 Sogndal - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  20. 19:00 Start - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
  21. 19:00 Aalesund - Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  22. 19:00 Brann - Stabaek Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  23. 19:00 Lilleström - Sarpsborg 08 Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  24. 19:00 Rosenborg - Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  25. 19:00 Stromsgodset - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
  26. 20:00 İstanbulspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  27. 20:00 Alanyaspor - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  28. 21:30 Al Hilal - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  29. 21:30 Al Taey - AL Nassr Suudi Arabistan Pro Lig Tvnet
  30. 22:00 Inter - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final TV8CBC SportExxen
  31. 22:00 Luton Town - Sunderland İngiltere Championship Bilyoner TV

Süper Lig 34. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

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