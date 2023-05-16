Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Ligin 36. haftasında, ilk 4 arasına girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini sürdüren Liverpool, kümede kalmayı hedefleyen Leicester City'ye King Power Stadı'nda konuk oldu. Konuk ekip, 33. ve 36. dakikalarda Curtis Jones ve 71. dakikada Trent Alexander-Arnold'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 yendi. İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Betis sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Real Betis 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 16 Mayıs 2023 Salı maç programı haberimizde.
Bugün hangi maçlar var? 16 Mayıs 2023 Salı maç programı
- 15:00 Eskişehirspor - Elazığspo TFF 3. LigYayın Yok
- 15:00 Akhisarspor - Tepecikspor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 15:00 Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Afjet Afyonspor Youtube
- 15:00 Amedspor - Düzcespor TFF 2. Lig Amedspor Youtube
- 17:00 Sivasspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 17:00 Samsunspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports Max 2
- 17:00 Boluspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports beIN ConnectbeIN Sports Tod TV
- 17:00 Tuzlaspor - Manisa FK Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
- 17:00 Göztepe - Ç.Rizespor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports 2beIN Sports Tod TV
- 17:00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports 3beIN Sports Tod TV
- 17:00 Pendikspor - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports Max 1
- 17:00 Altınordu - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor Bein Sports 4
- 18:00 Moss - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Bryne - Jerv Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Fredrikstad - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Kongsvinger - Skeid Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Kristiansund - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Mjondalen - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Sogndal - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Start - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Aalesund - Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Brann - Stabaek Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Lilleström - Sarpsborg 08 Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Rosenborg - Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Stromsgodset - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 20:00 İstanbulspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Alanyaspor - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 21:30 Al Hilal - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
- 21:30 Al Taey - AL Nassr Suudi Arabistan Pro Lig Tvnet
- 22:00 Inter - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final TV8CBC SportExxen
- 22:00 Luton Town - Sunderland İngiltere Championship Bilyoner TV
Süper Lig 34. hafta maç programı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay
20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen