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Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat 2023 Salı maç programı​

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından milli yas ilan edilirken Süper Lig maçları da ertelendi. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlanacak. Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın 5 büyük liginde oldukça kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu mücadelesinde E.Frankfurt- Napoli ve Liverpool-Real Madrid kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 21 Şubat 2023 Salı maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

10:19 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak. Avrupa’daki maçlar ise devam ediyor. Portekiz Premier Lig 21. hafta son maçında Bencifa evinde Boavista’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 55’ Gilberto, 58’ Yusupha Njie, 82’ Goncalo Matias Ramos ve 90’ Petar Musa’dan geldi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 21 Şubat 2023 Salı maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? (21Şubat 2023 maç programı)

17:00 Koper – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner

19:30 Mura – Tabor Sezana Slovenya 1. Ligi Bilyoner

22:45 Hamilton – Inverness İskoçya Championship Bilyoner

23:00 E.Frankfurt – Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 İçtimai TV, Exxen

23:00 Liverpool – Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Exxen, TV 8










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#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 tur maçları
1 saat önce
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Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat 2023 Salı maç programı​
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