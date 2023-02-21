Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yöneticilerinin toplantısında, liglerin 3-4 Mart itibarıyla devam etmesi kararı çıktı. Buna göre; Süper Lig maçları 3-4 Mart tarihlerinde oynanmaya başlayacak. Avrupa’daki maçlar ise devam ediyor. Portekiz Premier Lig 21. hafta son maçında Bencifa evinde Boavista’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 55’ Gilberto, 58’ Yusupha Njie, 82’ Goncalo Matias Ramos ve 90’ Petar Musa’dan geldi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 21 Şubat 2023 Salı maç programı.