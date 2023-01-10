Özgün Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak 2023 Salı maç programı
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Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak 2023 Salı maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Bu maçlarla Süper Lig 18. hafta maçları da tamamlanmış olundu. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 10 Ocak 2023 Salı maç programı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 10 Ocak 2023 maçları
Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı. Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Alanyaspor Trabzonspor
Alanyaspor Trabzonspor

Saat 20.00'de başlayan diğer mücadelelerde Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Ocak Salı 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (10 Ocak 2023 Pazartesi maç programı)

  • 14:30 Perth Glory – Brisbane Roar Avustralya A Ligi Bein Sports 4
  • 15:30 Tayland – Malezya AFF Kupasi Bilyoner
  • 20:45 Twente – SC Telstar Hollanda Kupası Bilyoner 21:45 Leixoes – Famalicao Portekiz Kupası Bilyoner
  • 22:00 Nac Breda – Eindhoven Hollanda Kupası Bilyoner
  • 22:00 HV&CV Quick – De Graafschap Hollanda Kupası Bilyoner
  • 22:00 Kozakken Boys – ADO Den Haag Hollanda Kupası Bilyoner
  • 22:45 Le Havre – Sochaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
  • 22:45 Caen – Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 5
  • 23:00 Inter – Parma İtalya Kupasi TRT Spor
  • 23:00 Sparta Rotterdam – PSV Hollanda Kupası Bilyoner
  • 23:00 Manchester Utd – Charlton Athletic İngiltere Lig Kupası Bilyoner
  • 23:00 Newcastle – Leicester City İngiltere Lig Kupası Bilyoner
  • 23:45 Varzim – Benfica Portekiz Kupası Bilyoner

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  1. Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
  2. Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
  3. VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3
  4. MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1
  5. Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1
  6. Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
  7. Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
  8. İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1
  9. Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0

Süper Lig 19. hafta maç programı

Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cuma kimin maçı var?

  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
  • 20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

  • 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
  • 16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar kimin maçı var?

  • 13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

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