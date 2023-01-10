Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak 2023 Salı maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı. Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Alanyaspor Trabzonspor

Saat 20.00'de başlayan diğer mücadelelerde Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 10 Ocak Salı 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

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Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (10 Ocak 2023 Pazartesi maç programı)

14:30 Perth Glory – Brisbane Roar Avustralya A Ligi Bein Sports 4

15:30 Tayland – Malezya AFF Kupasi Bilyoner

20:45 Twente – SC Telstar Hollanda Kupası Bilyoner 21:45 Leixoes – Famalicao Portekiz Kupası Bilyoner

22:00 Nac Breda – Eindhoven Hollanda Kupası Bilyoner

22:00 HV&CV Quick – De Graafschap Hollanda Kupası Bilyoner

22:00 Kozakken Boys – ADO Den Haag Hollanda Kupası Bilyoner

22:45 Le Havre – Sochaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

22:45 Caen – Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 5

23:00 Inter – Parma İtalya Kupasi TRT Spor

23:00 Sparta Rotterdam – PSV Hollanda Kupası Bilyoner

23:00 Manchester Utd – Charlton Athletic İngiltere Lig Kupası Bilyoner

23:00 Newcastle – Leicester City İngiltere Lig Kupası Bilyoner

23:45 Varzim – Benfica Portekiz Kupası Bilyoner

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0 Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1 Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1 İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0

Süper Lig 19. hafta maç programı

Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cuma kimin maçı var?

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)