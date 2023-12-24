Süper Ligin 18. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı. Atletico Madrid sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım Marcos Llorente'nin golüyle 1-0 kazandı. İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Aralık 2023 Pazar Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.