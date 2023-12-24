Süper Ligin 18. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı. Atletico Madrid sahasında Sevilla ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım Marcos Llorente'nin golüyle 1-0 kazandı. İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 24 Aralık 2023 Pazar Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 24 Aralık 2023 Pazar maç programı
- 13:30 Bodrumspor - Göztepe Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 13:30 Konyaspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 13:30 Bandırmaspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Avaz
- 14:00 Vanspor - Bursaspor TFF 2. Lig Van TV Facebook
- 14:00 1461 Trabzon - Kırşehir Bld. TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK Youtube
- 14:00 Karacabey Bld - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig 16 Numara Youtube
- 14:00 Diyarbekirspor - Bucaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Denizlispor - Derince Bld. TFF 2. Lig Yayın Yok
- 14:00 Iğdırspor - Ispartaspor TFF 2. Lig Iğdırspor Youtube
- 15:00 Motherwell - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
- 15:00 Neftçi Bakü - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 16:00 Ümraniyespor - Giresunspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 16:00 Wolverhampton - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 16:00 Adana Demirspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 17:30 Zira - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 19:00 Altay - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
- 19:00 Fenerbahçe - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1