Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Bursa deprem haberleri.. Bursa'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Bursa'da deprem mi oldu? İşte detaylar....
BURSA'DA BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?
Bursa yeni güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.05'te Bursa Büyükorhan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4,69 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasatahanesi ise Bursa'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre deprem yerin 4.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
"Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Bursa'da deprem nerede oldu?" sorularının yanıtı son depremler listesiyle yanıt buluyor.