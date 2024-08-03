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Bursa'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Ağustos 2024

Bursa'da son dakika deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa sabahın erken saatlerinde 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre il ve ilçelerden hissedilen depremin derinliği 4,69 kilometre olarak ölçüldü. "Bursa'da deprem mi oldu", "Az önce deprem mi oldu" soruları merak kazandı. İşte 3 Ağustos Cumartesi AFAD- Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

08:59 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Son depremler
Son depremler

Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Bursa deprem haberleri.. Bursa'da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Bursa'da deprem mi oldu? İşte detaylar....

BURSA'DA BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

Bursa yeni güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.05'te Bursa Büyükorhan'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4,69 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasatahanesi ise Bursa'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre deprem yerin 4.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Bursa'da deprem nerede oldu?" sorularının yanıtı son depremler listesiyle yanıt buluyor.

SON DEPREMLER 3 AĞUSTOS 2024

KANDİLLİ 3 AĞUSTOS CUMARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



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