Çağrı filminin Türkçe dublajında, Yasir'i kim seslendirmiştir? İşte 28 Eylül tarihli Kim Miyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı
Çağrı filminin Türkçe dublajında, eşi Sümeyye ve oğlu Ammar'la birlikte ilk Müslümanlardan olan ve eşiyle birlikte İslam'ın ilk şehitlerinden olan Yasir'i kim seslendirmiştir?
Cevap: D: Şener Şen
A: Zeki Alasya
B: Metin Akpınar
C: Kemal Sunal
D: Şener Şen
