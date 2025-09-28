Çağrı filminin Türkçe dublajında, Yasir'i kim seslendirmiştir? İşte 28 Eylül tarihli Kim Miyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun yanıtı

Yeni Şafak
28/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Çağrı filminin Türkçe dublajında, eşi Sümeyye ve oğlu Ammar'la birlikte ilk Müslümanlardan olan ve eşiyle birlikte İslam'ın ilk şehitlerinden olan Yasir'i kim seslendirmiştir?

Soru: Çağrı filminin Türkçe dublajında, eşi Sümeyye ve oğlu Ammar'la birlikte ilk Müslümanlardan olan ve eşiyle birlikte İslam'ın ilk şehitlerinden olan Yasir'i kim seslendirmiştir?

Cevap: D: Şener Şen

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Şener Şen

