Casper VIA ailesinin iki yeni üyesi VIA L50 ve VIA S50 tabletler, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Geniş 11 inç FHD+ ekrana, güçlü işlemcilere ve uzun pil ömrüne sahip yeni tabletler, hayatın yoğun temposuna karşı kullanıcılara üst düzey bir performans sunuyor. Yapay zeka destekli, çift arka kamerasıyla her şartta çekim kalitesi yüksek ve net çekimlere imkan tanıyan tabletler, 128GB geniş hafıza kapasitesi ve 512GB SD kart desteğiyle de tüm verileri rahatlıkla saklayabiliyor.

Casper VIA L50 özellikleri neler?

MediaTek'in 4.5G'yi destekleyen işlemcisi MTK Helio G99 ile donatılmış olan Casper VIA L50, 2,5 GHz hızıyla yüksek performanslı uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. 8 GB RAM ve ek 8 GB VRAM ile yoğun yükler altında bile akıcı bir deneyim sunuyor. 128 GB dahili depolama alanı ve 512 GB SD kart desteği sunan VIA L50, kullanıcıların işlem gücünü artırırken daha fazla veriyi depolamasına imkan tanıyor. Android 14 ile donatılan cihaz, en son sürüm uygulamaları tam performansta çalıştırmayı mümkün kılıyor. LTE özelliğiyle de kesintisiz internet deneyimi ve yüksek bağlantı hızı sunan VIA L50, iş ve günlük hayatın tüm ihtiyaçlarına destek sağlıyor.

Casper VIA S50 özellikleri neler?

Özellikle giriş seviyesi veya eski tabletlerde kullanılan işlemciler, modern uygulamaların ihtiyaç duyduğu hız ve performansı karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu durum, cihazın uygulamalar arasında gecikme veya donma yaşamasına ve ısı derecesinin artarak donanımsal parçaların bozulmasına neden oluyor. Tüm bu sorunları ortadan kaldıran, iş insanlarının ve öğrencilerin tüm beklentilerini karşılayan Casper VIA S50, Mediatek'in güçlü Helio G85 işlemcisi ve 8 çekirdekli 2.0Ghz hızıyla optimum performans ve üstün bir oyun deneyimi sunuyor. 11” FHD+ ekranının sunduğu doğal renk tonlarıyla dizi, film ve mobil oyunlar daha canlı ve etkileyici hale geliyor. 4GB RAM ve 4GB VRAM ile toplamda 8GB'a kadar kapasite sunan VIA S50, hem günlük işler hem de yüksek performans gerektiren görevler için ideal performansı sağlıyor. Android 14 işletim sistemiyle de geleceğin teknolojisini kullanıcılarıyla buluşturan VIA S50, geniş 128 GB hafıza kapasitesi ve 512GB SD kart desteği ile bolca depolama alanı sunarak, tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.

Her detayı yakalayan net ve kaliteli çekim teknolojisi

Genellikle akıllı telefonlardan daha az çözünürlük sunan tablet kameraları, düşük kaliteli sensörler ve yetersiz lensler nedeniyle kullanıcılar tarafından olumsuz eleştirilere maruz kalıyor. Kullanıcıların beklentilerini trend teknolojilerle karşılayan Casper VIA L50 ve VIA S50, AI teknolojisiyle desteklenen iki güçlü 13MP ana, 2MP makro kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla her bir detayı en ince ayrıntısına kadar yakalıyor. Eğlence dolu anları ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunlarını memnun edecek tabletler, doğal renk tonlarını birebir yansıtarak gerçekçi ve canlı fotoğraflar sunuyor. Aynı zamanda estetik bir bütünlük yakalayan şık silver kamera deko dizaynı ve zarif metal tasarımı, tabletlerin modern bir görünüme sahip olmasını sağlayarak, kullanıcılara hem görsel hem de kalite açısından premium bir deneyim sunuyor.

VIA L50 ve VIA S50 batarya özellikleri neler?

Casper VIA L50 ve VIA S50, 8000 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli bir kullanım sunuyor. Gelişmiş batarya teknolojisine sahip tabletler film izleme, oyun oynama, tasarım oluşturma veya iş yönetimi gibi günlük görevleri kesintisiz bir şekilde başarıyla gerçekleştiriyor. Üstelik 18W şarj özelliğiyle de 160 dakika içinde tam dolum gerçekleştirerek, kullanıcılarına zamanı daha hızlı ve verimli yönetme ayrıcalığı sunuyor.

Çift Dolby hoparlörlerle sesin her detayını yakalayın