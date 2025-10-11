Çiftçiye müjde geldi! Ekim ayı zirai don ödemeleri ne zaman yatacak 2025?

Zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilere müjde geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 65 ildeki üreticilerin 16 farklı ürün için alacağı destek ödemelerinin takvimini duyurdu. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu.

ZİRAİ DON ZARARI İÇİN 65 İLDE ÜRETİCİYE DESTEK ÖDEMESİ BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı için tarımsal üreticilere yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, zirai don olaylarından etkilenen 65 ilde toplam 16 farklı ürün destekleme kapsamına alındı.

Desteklenecek ürünler arasında Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali (nektarin), üzüm ve vişne yer alıyor.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Destek ödemesinden yararlanmak isteyen üreticilerin, en geç 13 Nisan 2025 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı olmaları gerekiyor. Ayrıca yapılan hasar tespit çalışmalarında ürünlerinde en az yüzde 20 oranında zarar belirlenmiş olması şartı aranacak.

Bununla birlikte, tarım sigortası yaptırmış ancak poliçesinde don teminatı bulunmayan ya da "teminat dışı" ibaresi nedeniyle tazminat alamayan çiftçiler de bu destekten faydalanabilecek. Ancak, kamu kurumları ve kuruluşlarına herhangi bir ödeme yapılmayacak.

ZİRAİ DON DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hasar tespit verileri, 30 Nisan – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme girilen bilgiler doğrultusunda değerlendirilecek.

Ödemeler ise T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak olup, banka bu işlemler için %0,5 komisyon alacak.

Bakanlık, destek ödemelerinin Kasım ayı sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Bazı kaynaklara göre ise ödemelerin bir kısmı halihazırda işlem aşamasında ve kısa süre içinde çiftçilerin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi web sitesi tarimorman.gov.tr üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kararla birlikte, 2025 yılı üretim döneminde şubat, mart ve nisan aylarında yaşanan zirai don olaylarından etkilenen 65 ilde, 16 ürün için destekleme ödemesi yapılacaktır. 13 Nisan 2025'e kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan ve bu ürünlerde zararı tespit edilen üreticiler destekten faydalanabilecektir."

Bakanlık açıklamasında ayrıca;

- Tarım sigortası yaptırmamış,

- Tarım sigortası olup don teminatı bulunmayan,

- Ya da 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları'ndaki "Teminat Dışında Kalan Haller" kapsamında tazminat alamayan çiftçilerin de programa dahil olduğu vurgulandı.

DESTEK TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

Destek miktarları girdi maliyetleri, hasar alanı ve zarar oranı dikkate alınarak hesaplanacak.