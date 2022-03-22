​Çiğ köfteci açmak için KOSGEB desteği nasıl alınır? KOSGEB çiğ köfteci desteği başvuru şartları nelerdir?

2020 yılında girişimcilik hedefleri arasında çiğ köfteci açmak olan girişimciler, kredi ve hibe desteğinden yararlanabiliyor. KOSGEB desteğinden yararlanmak isteyen girişimciler, destek eğitimlerine katılarak KOSGEB kapsamında işletme açabiliyor.
KOSGEB çiğ köfteci desteği başvuru şartları nelerdir?
KOSGEB çiğ köfteci desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin;
- T.C. vatandaşı olması,
- 18 yaşını doldurmuş olması,
- daha önce KOSGEB desteği kullanmaması,
- 32 saatlik girişimcilik destek eğitimini tamamlayarak girişimcilik sertifikası alması,
- İşletmede kullanılacak teçhizatların 3 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
Alınan ürünlerin yakın akrabalardan temin edilmemesi, Son bir yıl içinde aynı sektörde işletmeye sahip olmaması ve işletme devralınıyorsa akrabalardan alınmaması, Girişimcinin, girişimcilik sertifikasını almasını müteakiben 1 yıl dolmadan işletmenin kurulumunu tamamlayıp faaliyete geçmesi, İşletme kurulduktan sonra maksimum 2 yıl içinde KOSGEB destekleri için başvuru yapılması, İşletmelerin gelir-gider dengelerini ve hedeflerini belirten iş planı hazırlanması, İşletme için hazırlanan planın daha önce KOSGEB’e sunulmamış olması ve 3 kez ardı ardına reddedilmesi gerekmektedir.
KOSGEB girişimcilik desteği başvurularında gereken belgeler nelerdir?
- Kimlik belgesi orijinali ve fotokopisi,
- Ortak yer alıyorsa ortakların kimlik belgesi öneği, İşletmeye ait tapu belgesi öneği,
- Güncel vergi levhası,
- İşletme imza sirküleri,
- Ticaret sicil gazetesi,
- İkametgâh kayıt belgesi,
- Girişimcilik sertifikası,
- KOSGEB destek talep formu ile başvuruda bulunması şartı aranıyor.