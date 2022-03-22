Çiğ köfteci açmak için KOSGEB desteği nasıl alınır? KOSGEB çiğ köfteci desteği başvuru şartları nelerdir? Girişimci birçok adayın merak ettiği KOSGEP desteği ile ilgili araştırma yaptık. Çiğ köfteci açmak isteyen ve bu konuda hazırlık yapan adayların alabileceği KOSGEP desteği ile ilgili hazırladığımız haberimiz sizlerle. Çiğ köfteci açmak için KOSGEB desteği nasıl alınır? KOSGEB çiğ köfteci desteği başvuru şartları nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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