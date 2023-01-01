Cudi dağı
Ülkemiz her konuda olduğu gibi coğrafi açıdan da oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir. Ülkemizde oldukça fazla olan doğal oluşumlardan biri de dağdır. Cudi Dağı da bunlardan biridir. Cudi Dağı Nerededir, Hangi Şehire Bağlıdır? Yüksekliği Nedir sizler için ayrıntıları ile derledik.
CUDİ DAĞI NEREDEDİR?
Alanın Tanımı: Cudi Dağı, Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre arasında yer alır. Yan yana sivri tepelerden oluşan bir dağ sırasıdır. Bunlardan en yüksekleri alanın ortasında yer alan Helanipir (2114 metre) ve güneybatısındaki Deryizihi (2102 metre) tepeleridir.
CUDİ DAĞI ÖZELLİĞİ
Cudi Dağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Şırnak ili ve Silopi ilçe merkezleri arasında yer alan 2.114 m'lik yüksekliğe sahip dağ dinler tarihi ve özellikle İslâm dini açısından önemlidir.
CUDİ NEDİR, NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre Cudi isminin anlamı şöyle; Cömert, eli açık anlamlarına gelmektedir.
CUDİ DAĞINA NASIL GİDİLİR?
Araçla ulaşımın mümkün olduğu Cudi Dağı bölgesine aynı zamanda turlarla da gidilebilir. Cudi Dağı son derece öneme sahip olmasından dolayı oldukça fazla ziyaretçi de gelir.