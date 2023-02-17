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Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği diğer illerdeki üniversiteler

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesinde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Hatay M. Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin hangi üniversitelere geçiş yapacağını açıkladıç İşte YÖK'ün açıkladığı üniversite eşleşmeleri!

15:07 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eşleşen üniversiteler

Eşleşen üniversiteler

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı. Özvar, deprem bölgesinde yer alan 5 üniversitenin farklı illerdeki üniversiteler ile eşleştirildiğini açıkladı. Peki, hangi üniversite hangi üniversite ile eşleşti?

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELER HANGİ ÜNİVERSİTELER İLE EŞLEŞTİ?

Eğitimlerine yüksek öğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine karar verildi. Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği üniversiteler şöyle;

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Gazi Üniversitesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi - Erciyes Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi - Atatürk Üniversitesi

Hatay M. Kemal Üniversitesi - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi - Necmettin Erbakan Üniversitesi

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ardından üniversitelerin uzaktan eğitim kararına ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar açıklama yaptı.

Bahar döneminin 20 Şubat'ta başlayacağını duyuran Özvar, üniversitelerin yüz yüze eğitim kararını nisan ayında yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Öte yandan depremden etkilenen öğrencilerin talep doğrultusunda bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

YÖK Başkanı Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceğini dile getirdi.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER KAYIT DONDURABİLECEK Mİ?

Kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirildi. Yüksek öğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yüksek öğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

Öğrenim ücreti konusunda da vakıf üniversitelerde okuyan öğrencilerle alakalı da bir karar tavsiyemiz var. Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızın depremden etkilenen illerde 1. derecede yakını vefat eden veya konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerin bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine ertelemelerini, kolaylık sağlamalarına karar verilmiştir.



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#YÖK Başkanı Erol Özvar
22 dakika önce
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Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği diğer illerdeki üniversiteler
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