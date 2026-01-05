2025 zihinsel dönüşüm yılı oldu

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, 2025 yılının Türkiye ekonomisi açısından yalnızca sayısal göstergelerle değil, aynı zamanda yön değişikliği ve zihinsel dönüşümle tanımlanması gereken bir yıl olduğunu söyledi. Son yıllarda kısa vadede büyüme sağlayan tüketim ağırlıklı modelin sınırlarına gelindiğinin 2025 boyunca daha net biçimde görüldüğünü belirten Özdemir, buna karşılık verimlilik, katma değerli üretim ve sürdürülebilir büyüme eksenli yeni bir ekonomik mimariye geçiş iradesinin güçlendiğini ifade etti. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının büyüme hızını sınırlayıcı etkiler ürettiğini dile getiren Özdemir, “Bu adımlar, kısa vadeli etkilerine rağmen makroekonomik istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından gerekli ve stratejik nitelik taşıyor” dedi.

YENİ EKONOMİK DENGELER KURULDU

Türkiye ekonomisinin 2025’te potansiyelinin altında bir büyüme performansı sergilemiş olabileceğini kaydeden Özdemir, fiyat istikrarını önceleyen bu yaklaşımın orta ve uzun vadede daha sağlıklı bir üretim ve yatırım zemini oluşturduğunu vurguladı. Enflasyonla mücadelenin yalnızca para politikasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Özdemir, mali disiplin, bütçe dengesi ve yapısal reformlarla desteklenen çok boyutlu bir sürecin önemine dikkat çekti. Bu çerçevede 2025’in, yeni ekonomik dengelerin kurulduğu ve ekonomik aktörlerin bu dengelere uyum sağladığı bir geçiş yılı olduğunu söyledi.

2026 DAHA SOMUT SONUÇLARIN YILI OLACAK

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Özdemir, önümüzdeki dönemin geçiş sürecinin daha somut çıktılar üretmeye başlayacağı bir yıl olacağını belirtti. Büyümenin yeniden hız kazanmasını beklediklerini ifade eden Özdemir, bunun geçmiş dönemlerde olduğu gibi aşırı iç talep ve tüketim artışına dayalı değil; üretim, yatırım ve ihracat odaklı bir yapıda gerçekleşmesinin kritik olduğunu söyledi. Enflasyondaki gerilemeyle uyumlu biçimde finansman koşullarının kademeli olarak iyileşmesinin, özellikle reel sektör ve KOBİ’ler açısından daha öngörülebilir bir yatırım ortamı oluşturacağını dile getiren Burhan Özdemir, “Faiz indirimlerinin talep patlaması yaratmadan, üretimi ve verimliliği destekleyecek bir denge içinde ilerlemesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

DİJİTALLEŞME VE YEŞİL DÖNÜŞÜM ÖNE ÇIKACAK

Özel sektör yatırımlarında yeni dönemin belirleyici başlıklarına da değinen Özdemir, dijitalleşme, enerji verimliliği, yeşil dönüşüm ve ileri imalat teknolojilerinin önümüzdeki süreçte ön plana çıkacağını söyledi. Küresel ölçekte artan karbon düzenlemeleri ve sürdürülebilirlik standartlarının kısa vadede maliyet baskısı yaratabileceğini belirten Özdemir, doğru stratejilerle yönetildiğinde bu sürecin Türkiye için önemli rekabet avantajları sunabileceğini ifade etti. Özellikle enerji, savunma sanayii, lojistik, tarım-gıda ve dijital teknolojiler alanlarında yapılacak yatırımların hem iç pazarda hem de ihracatta Türkiye’nin konumunu güçlendireceğini vurguladı.

İHRACATTA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR