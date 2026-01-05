Çorum’da yatırım ve hizmette ivme yükseliyor

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyecilik vizyonlarının merkezine halka hizmeti koyduklarını belirterek, şehirde devam eden ve planlanan çalışmaların şehrin geleceğine yön vereceğini belirtti. Kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Her kuruşu halkımıza hizmet, şehrimize yatırım olarak geri döndürüyoruz. Mevcut projeleri kararlılıkla tamamlarken, Çorum’un geleceğine yön verecek yeni projeleri de aynı heyecanla hazırlıyoruz” dedi.

SU YATIRIMLARINA ÖNCELİK VERİYORUZ

Özellikle su yatırımlarına dikkat çeken Başkan Aşgın, suyun günümüz dünyasında stratejik bir değer haline geldiğini belirterek, “Birçok şehirde su kesintilerinin konuşulduğu bir dönemde biz, hem 2025’te hem de 2026’da su yatırımlarına öncelik veriyoruz. Altyapıyı güçlendiren, şehrimizin geleceğini güvence altına alan çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Planlı yatırımlarla birçok alanda önemli adımların atıldığını söyleyen Başkan Aşgın, “Güçlü mali disiplinimizle, hizmet önceliğimizle ve doğru planlama anlayışımızla Çorum’u daha yaşanabilir, daha modern ve geleceğe daha hazır bir şehir haline getiriyoruz” şeklinde konuştu.

AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Aşgın, önümüzdeki dönemde de şehrin çehresini değiştirecek önemli yatırımların süreceğini belirterek, kültür ve sosyal yaşamdan spora, altyapıdan enerjiye birçok alanda projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Kongre-kültür merkezinden gelişmiş bir kütüphane kompleksine, ileri biyolojik arıtma tesisinden yeni spor alanlarına, tarihi dokuyu ayağa kaldıracak restorasyon çalışmalarından modern pazar alanlarına kadar birçok projenin Çorum’a kazandırılacağını söyleyen Aşgın, “Bu projelerle Çorum’un yaşam standartlarını yükseltmeye, her alanda daha güçlü bir şehir inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Şehrin dört bir yanında yükselen yatırımların, Çorum’un geleceğine duyulan inancın somut örnekleri olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, hedeflerinin her zaman daha fazla hizmet ve daha fazla yatırım olduğunu vurgulayarak “Hemşehrilerimiz için aşkla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bedesten Aile Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Çorum Belediyesi, şehirde sosyal yaşamı güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan Bedesten Aile Yaşam Merkezi, tarihi Bedesten dokusuyla modern mimariyi buluşturarak vatandaşlara çok yönlü sosyal alanlar sunuyor. Ailelerin sosyal hayata daha etkin katılımını hedefleyen merkez, açılışından itibaren yoğun ilgi görüyor. Kadın, çocuk, genç ve ailelere yönelik geniş imkânlarıyla dikkat çeken Bedesten Aile Yaşam Merkezi, şehrin kültürel yapısına uyumlu tasarımıyla da öne çıkıyor. Başkan Aşgın, merkezin Çorum’un sosyal dokusuna önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Güçlü toplumun temeli, güçlü aile yapısıyla atılır. Aile bireyin ilk okulu, değerlerin ilk kez öğrenildiği yerdir. Bu anlayışla Aile Yaşam Merkezimizi şehrimize kazandırdık” açıklamasında bulundu. Merkezde kadın kültür ve sanat atölyeleri, çocuklar için oyun ve etkinlik alanları, gençlere yönelik e-spor bölümü ve kütüphane gibi birçok modern uygulama bulunuyor. Merkezin sadece bir sosyal tesis değil, aynı zamanda bir değerler ve gelişim merkezi olduğunu vurgulayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bedesten Aile Yaşam Merkezi, ailelerimizin sosyalleşebileceği, çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği ve her yaştan vatandaşımızın kendine yer bulacağı bir yaşam alanı olacak. Hem modern hem manevi değerlerimizi yaşatan bir proje ile şehrimize yeni bir soluk kazandırıyoruz” dedi.

Belediye tarihi dokuyu ayağa kaldırıyor

Çorum Belediyesi, kentin kültür, turizm ve tarihine yönelik yürüttüğü önemli çalışmalar kapsamında hayata geçirdiği Tarihi Kent Meydanı Projesi ile şehrin tarihi silüetini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Kent Meydanı’nın şehre bambaşka bir karakter kazandıracağını vurgulayarak, yaptıkları çalışmalarla adeta Çorum’da tarihi yeniden ayağa kaldırdıklarını ve kent merkezini eski ihtişamlı görünümüne kavuşturduklarını belirtti. Başkan Aşgın, “Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin kültür, turizm ve tarihine yönelik çok önemli adımlar attık. Çorum’un tarihi ve kültürel açıdan büyük bir canlanma yaşadığı bu döneme hep birlikte şahitlik ediyoruz. Şehrimizin hak ettiği tüm projeleri bir bir hayata geçiriyor, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

BİRİNCİ ETAP TAMAMLANDI İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Toplam 14 dönümlük alanı kapsayan Tarihi Kent Meydanı Projesi’nin birinci etabı başarıyla tamamlandı. Restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan Velipaşa Hanı’nın önünde ise ikinci etap çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi arasındaki bölgede yürütülen meydan düzenleme çalışmaları, şehrin iki önemli simgesini ortak bir meydanda buluşturmayı hedefliyor.

TARİHİ YAPILAR ORTAK BİR MEYDANDA BULUŞUYOR

İkinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Velipaşa Hanı ve Saat Kulesi aynı meydanda bütünleşerek Çorum’un tarihi dokusunu modern bir yaşam alanıyla bir araya getirecek. Projenin hayata geçmesiyle, Çorum şehir merkezi hem estetik açıdan zenginleşecek hem de yeni ve güçlü bir bir tarihi kimliğe kavuşacak.

Tarihi Kültür Yolu Çorum’a değer katacak

Çorum Belediyesi, şehrin kültürel mirasını gün yüzüne çıkaracak ve turizm potansiyelini artıracak önemli yatırımlardan biri olan Tarihi Kültür Yolu Projesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın vizyon projeleri arasında yer alan Tarihi Kültür Yolu, Çorum’un kadim geçmişini modern şehircilik anlayışıyla buluşturarak şehre yeni bir kimlik kazandırmayı hedefliyor. Şehrin hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi alanların birbiriyle bütünleştirildiği projede, güzergâh üzerindeki yapılarda tarihi dokuyu koruyan ve estetik görünümü güçlendiren cephe sağlamlaştırma çalışmaları da başlatıldı. Kültürel mirası öne çıkaracak bu düzenlemelerle, Tarihi Kültür Yolu adeta bir “açık hava müzesi” haline dönüştürülerek Çorum turizmine yönelik önemli bir katkı sağlanması amaçlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin Çorum’un tarihsel kimliğini daha görünür hale getireceğini belirterek, “Tarih, kültür ve medeniyet anlamında son derece zengin bir şehirde yaşıyoruz. Bu zenginliği hemşehrilerimizle buluşturmak ve gelecek nesillere aktarmak için Tarihi Kültür Yolu Projemizi hayata geçirdik. Amacımız, kadim şehir Çorum’u kültürel anlamda daha güçlü, daha tanınır bir marka şehir haline getirmek” ifadelerini kullandı. Başkan Aşgın, projenin sosyal ve kültürel yaşama önemli katkılar sunacağını belirterek, “Tarihi Kültür Yolu, hemşehrilerimizin kendi geçmişleriyle bağ kurabilecekleri, ziyaretçilerimizin ise Çorum’u daha yakından tanıyabilecekleri bir cazibe merkezi olacak. Tarihi dokuyu koruyup güçlendirirken modern şehir hayatıyla uyumlu bir kültür güzergahı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.



