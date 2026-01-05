Dijital ekip arkadaşları sahaya iniyor

Yapay zekâ, insanla birlikte çalışan, karar alan ve aksiyon üreten yeni nesil dijital iş modellerinin merkezine yerleşiyor. Bimser CEO’su Murat Atıcı’nın “dijital ekip arkadaşları” olarak tanımladığı bu yapay zekâ dönüşümüne hızla uyum sağlayan şirketler, önümüzdeki dönemde rekabette belirgin şekilde öne çıkacak. Yazılım sektöründe 2026’da, uzun süredir konuşulan dönüşüm söylemleri yerini ölçülebilir iş sonuçlarına bırakacak. Küresel yazılım pazarı 1 trilyon dolar eşiğine dayanırken, büyümenin ana belirleyicisi artık yeni teknolojilerin varlığı değil; bu teknolojilerin iş süreçlerine ne kadar derin, tutarlı ve sürdürülebilir şekilde entegre edildiği oluyor. Bimser CEO’su Murat Atıcı, bu dönemi “yazılımın bir ürün olmaktan çıkıp doğrudan işin kendisi hâline geldiği bir eşik” olarak tanımlıyor.

2025 BİR KIRILMA YILI OLDU

Murat Atıcı’ya göre 2025, yapay zekâ açısından net bir kırılma yılı oldu. Yapay zekâ artık pilot denemelerle sınırlı bir teknoloji olmaktan çıkıp; yönetim kurullarında karşılığı olan, performansı ölçülen ve somut iş sonuçları üreten stratejik bir yatırım alanına dönüştü.

Atıcı, 2026’da bu dönüşümü doğru yöneten şirketlerle yönetemeyenler arasında belirgin bir ayrışma yaşanacağını vurguluyor. Bu ayrışmanın merkezinde ise Low-Code platformlar ile yapay zekânın birlikte çalıştığı yeni nesil mimariler yer alıyor. Kurumlar; uzun geliştirme döngülerine sahip karmaşık ve bütüncül yazılımlar yerine, hızlı uyarlanabilen, ölçeklenebilen ve iş birimlerini sürece aktif olarak dahil eden platformlara yöneliyor.

YATIRIMCILAR YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİNİ FONLUYOR

Uzman analist verilerine göre yazılım sektörü, 2024 itibarıyla ABD’deki toplam girişim sermayesi yatırımlarının yaklaşık %60’ını çekerek 127 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2020–2024 döneminde yapay zekâ odaklı yazılım şirketlerinde yapılan yatırım anlaşmalarının sayısı %68 arttı; bu şirketlere aktarılan sermaye ise %189 yükseldi. 2024 yılında yazılım yatırımlarının yaklaşık %25’i doğrudan yapay zekâ şirketlerine yöneldi. Bu tablo, yatırımcıların artık ölçeklenebilir, gelir üreten ve gerçek iş değeri yaratan yapay zekâ çözümlerine odaklandığını açıkça gösteriyor.

TEK MERKEZDEN YÖNETİM

Murat Atıcı, Low-Code (az kod) yaklaşımının artık yalnızca yazılım geliştirme hızını artıran bir araç olmaktan çıktığını; kurumlara esneklik, süreklilik ve dayanıklılık kazandıran stratejik bir yapı hâline geldiğini belirtti. Ancak Atıcı’ya göre bu yapıyı asıl oyun değiştirici hale getiren unsur, yapay zekânın platformun tamamına yayılan merkezi bir yetkinlik olarak ele alınması.

Bu çerçevede Atıcı şu değerlendirmeyi yaptı: “Yapay zekâyı yazılım ürünlerine sonradan eklenen bir özellik gibi konumlandırmak, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermiyor.

Yapay zekâ mimarinin tamamına nüfuz etmeli ve tüm süreçlerde tutarlı bir akıl üretmeli.”

Yapay zekayı yönetenler geleceğe yön verecek