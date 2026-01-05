Diplomaside yeni çarpan etkisi: İHA/SİHA’lar

Yerli ve milli silahlı insansız hava araçları (SİHA) son yıllarda Türkiye’nin terörle mücadele konseptini kökten değiştirdi. Operasyon sahalarında sağlanan anlık hedef tespiti, yüksek hassasiyetli atış kapasitesi ve 7/24 kesintisiz keşif-gözetleme imkânı, örgüt mensuplarını mağaralara hapsetti. İç güvenlik operasyonlarında riskin düşmesi, kara birliklerinin yükünün azalması ve etkili sınır ötesi nokta operasyonları, Türkiye’nin terör tehdidini sınır dışına itmesinde kritik rol oynadı.

ÖNEMLİ GÜÇ ÇARPANI

SİHA’ların sahada sergilediği performans, Türkiye’nin askeri diplomasi alanındaki etkisini de genişletti. Dost ve müttefik ülkeler tarafından tercih edilen bu sistemler, Türkiye’yi sadece tedarikçi değil aynı zamanda operasyonel iş birliğine dayalı stratejik partner konumuna taşıdı. SİHA teknolojilerinin etkisi, Türkiye’nin uluslararası güvenlik mimarisinde söz sahibi olmasını destekleyen önemli bir güç çarpanı haline geldi.

MİLLİ TEKNOLOJİDE YENİ AŞAMA

Özellikle Baykar’ın geliştirdiği platformlar, Türkiye’nin savunma sanayiinde yerlilik oranını ciddi şekilde artıran projeler arasında yer alıyor. Motorundan aviyonik sistemlerine, yazılım altyapısından mühimmat entegrasyonuna kadar geniş bir alanda yerli çözümlerin kullanılması, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığı hedefinin somut göstergesi oldu. Tamamen milli mühendislikle geliştirilen sistemler, Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimindeki kabiliyetini dünyaya ispatladı.

TÜRKİYE’NİN KONUMUNA STRATEJİK KATKI

SİHA projeleri, savunma sanayii ihracatının artmasının yanı sıra Türkiye’nin ikili ilişkilerinin güçlenmesine de kapı açtı. Askeri eğitim, teknik iş birliği ve ortak geliştirme projeleri gibi alanlarda yeni kanallar oluşturan süreç, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte etkinliğini artırdı. Baykar’ın geliştirdiği SİHA’ların pek çok ülke tarafından tercih edilmesi, Ankara’nın diplomatik ve ekonomik etki alanını genişleten önemli faktörlerden biri haline geldi.

KARABAĞ VE UKRAYNA’DA SAVAŞIN KADERINI BELIRLEDI

Baykar imzalı yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ savaşı ile Rusya-Ukrayna savaşında belirleyici rol oynadı. Azerbaycan, savaşın seyrini değiştiren Bayraktar TB2 SİHA’lar sayesinde sadece 44 gün içinde işgal altındaki topraklarını geri alıp Ermenistan ordusuna karşı tarihi bir zafere imza attı. Ermenistan’ın çok sayıda silah ve mühimmatı Türk SİHA’larıyla imha edildi. Savaş süresince yayınlanan SİHA görüntüleri Ermenistan cephesinde ağır psikolojik çöküntüye yol açtı. Rusya-Ukrayna savaşı da modern savaş anlayışında köklü değişimlerin yaşandığı ve yeni nesil savunma teknolojilerinin etkinliğinin test edildiği bir dönüm noktası oldu. Bayraktar TB2’ler Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin ardından Rusya-Ukrayna savaşında da etkili şekilde kullanıldı. Savaşın özellikle ilk aşamalarında Ukrayna ordusu, Bayraktar TB2’lerle hem taktik keşif ve gözetleme sağladı, hem de etkili atışlarla Rusya’ya üstünlük kurdu.

30’DAN FAZLA ÜLKEDE ISTIKRARA KATKI SAĞLIYOR