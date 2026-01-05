Doğanın, tarihin ve üretimin buluşma noktası: Kestel

Kestel, geçmişin köklü mirasını geleceğin potansiyeliyle buluşturan güçlü bir şehir kimliğiyle öne çıkıyor. Doğasıyla yaşayan, üretimiyle büyüyen, tarihiyle güçlenen Kestel’de atılan her adım, yapılan her hizmet “Kestel’e değer” anlayışının somut bir yansıması olarak hayata geçiyor. Tarihi yapıları, hamamları, camileri ve kadim yerleşimleriyle Anadolu’nun derin belleğini taşıyan ilçe, kültürel zenginliği, inanç mirası ve yetiştirdiği ilim insanlarıyla yüzyıllardır önemli bir merkez olma özelliğini koruyor. Bu topraklarda korunan her eser geçmişe duyulan saygının, yapılan her yatırım ise geleceğe duyulan inancın ifadesi olarak görülüyor.

TARIM VE SANAYİNİN DENGELİ GÜCÜ

Kestel bugün, bereketli topraklarıyla fidancılık, süs bitkileri, meyvecilik ve tarımsal üretimde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri konumunda. Doğal kaynakları, su zenginliği ve köklü üretim kültürü, ilçeye “yeşil ekonomi”nin dinamik gücünü kazandırıyor. Gelişen organize sanayi bölgeleri, sanayi altyapısı ve genç iş gücü ise Kestel’i Bursa ekonomisinin itici güçlerinden biri haline getiriyor. Tarım ve sanayinin dengeli birlikteliği, ilçeye sürdürülebilir kalkınma ve güçlü istihdam imkânı sunuyor.

HALKIYLA AYNI HEDEFTE BİR BELEDİYE

“Kestel ne istiyorsa, biz de onu istiyoruz.” Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un seçim sürecinde dile getirdiği bu motto, bugün ilçede uygulanan yönetim anlayışının temelini oluşturuyor. Eğitimden çevreye, altyapıdan kültüre kadar her alanda yürütülen çalışmalar, 7’den 70’e herkesin yaşamına dokunan bütüncül bir belediyecilik anlayışıyla hayata geçiriliyor. Doğasını koruyan, tarihini yaşatan, sokaklarını güzelleştiren; çocukları, gençleri, kadınları ve yaşlıları önceleyen sosyal belediyecilik anlayışı, Kestel’de günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmiş durumda.

KESTEL KALESİ: ZAMANIN SESSİZ TANIĞI

Kestel’in simge yapılarından biri olan Kestel Kalesi, Bizans dönemine uzanan geçmişiyle ilçenin tarihsel hafızasında özel bir yere sahip. Ovaya hâkim konumuyla yüzyıllar boyunca bir savunma yapısı olmanın ötesinde, bir medeniyet sembolü olarak ayakta kalan kale, bugün de Kestel’in kimliğini temsil ediyor. 2013 yılında yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarının ardından, Şubat 2025’te yaşanan yangınla zarar gören ahşap yapı için Kestel Belediyesi tarafından kapsamlı bir restorasyon süreci başlatılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla kalenin, geçmişi hissettiren bir müze alanı olarak yeniden kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

ASIRLIK GELENEK: KOZLUÖREN YAĞLI GÜREŞLERİ

Kestel’in kırsal mirasının en güçlü simgelerinden biri olan Kozluören Yağlı Güreşleri, yüzyıllardır süregelen bir kültürel buluşma geleneği olarak yaşatılıyor. Uzun bir aranın ardından 2024 yılında 523’üncüsü, 2025’te ise 524’üncüsü Kestel Belediyesi öncülüğünde düzenlenen güreşler, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolü olarak yeniden

hayat buldu.

SAİTABAT: DOĞA VE TURİZMİN BULUŞTUĞU NOKTA

Saitabat Mahallesi, doğal güzellikleri ve özellikle Saitabat Şelalesi ile Kestel’in sürdürülebilir turizm vizyonunun merkezinde yer alıyor. Doğayı koruyarak yaşamayı benimseyen köy halkı, misafirlerini yalnızca turist olarak değil, doğanın misafiri olarak ağırlıyor.

ÜRETEN KADINLARIN ŞEHRİ

Kestel’in üretim gücünün temelinde kadın emeği bulunuyor. Tarımdan el sanatlarına, kooperatifçilikten sosyal girişimlere kadar birçok alanda aktif rol üstlenen kadınlar, yerel ekonominin de önemli aktörleri arasında yer alıyor. Belediyenin desteklediği kooperatifler sayesinde kadınlar, dayanışma kültürünü güçlendirirken ekonomik hayata da daha güçlü şekilde katılıyor. Türkiye ahududu üretiminin yüzde 80’inin, süs bitkisi ihtiyacının yüzde 60’ının ve yılda 4 milyonun üzerinde meyve fidanı üretiminin Kestel’den karşılanması, ilçenin üretim gücünü net biçimde ortaya koyuyor.

KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİMDE GÜÇLÜ VİZYON

Kestel Belediyesi; konserler, tiyatrolar, kitap fuarları, paneller ve kültürel şenliklerle ilçeyi yıl boyunca yaşayan bir kültür merkezine dönüştürüyor. Eğitim alanında ise abonman desteğinden kırtasiye yardımlarına, kütüphanelerden etüt merkezlerine kadar geniş bir destek ağı sunuluyor.

SAĞLIKTA VE AFETTE GÜVENCE