Esenler’in 16 yılda tarihi ve talihi değişti

Esenler için her zaman en iyisini ve daha fazlasını hedefleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 16 yıldır hayata geçirdiği projelerle ilçenin tarihini ve talihini köklü bir şekilde değiştirdi. Bu süre zarfında fizikî, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen büyük dönüşümler; eğitimden sağlığa, kültür ve teknolojiden spora, sosyal belediyecilikten gençlik ve çevre projelerine, kentsel dönüşümden ekonomik kalkınmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede Esenler’in çehresini yeniledi.

HEP BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler’i hep birlikte dönüştürmenin ve ilçenin talihini değiştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydederek “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Esenler’i sadece modern bir şehir yapmakla kalmadık; yaşam kalitesini artıran, güvenli, yeşil ve kültürel açıdan zengin bir şehir hâline getirdik. Kentsel dönüşüm projelerimizle riskli yapıların yerine modern konutlar, sosyal ve kültürel alanlar, eğitim ve sağlık tesisleri kazandırdık” dedi.

HER ADIMIMIZI ESENLER’İ DÜŞÜNEREK ATTIK

Göksu, ilçede yaşayan herkes için önemli projelere imza attıklarının altını çizerek şunları söyledi: “Gençlerimiz için Gençlik Merkezleri, hanım kardeşlerimiz için Hanımlar Konağı, kültür ve sanat hayatını canlandırmak için Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve pek çok kültürel projeyi gibi önemli yatırımları hayata geçirdik. Spor altyapımızı güçlendirdik, çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirebileceği alanlar oluşturduk. Her adımımızı Esenler’i düşünerek attık, geleceğini şekillendiren projelere öncülük ettik. Amacımız, hem bugünü hem de yarını güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir şehir olarak Esenlerlilere sunmak. Bu başarı, sadece belediyemizin değil, tüm Esenlerlilerin ortak çabasıdır” diye konuştu.

15 Temmuz Millet Bahçesi

Gençlik Merkezi, Hanımlar Konağı, İkinci Bahar Kıraathanesi, kütüphane, şifa bahçesi, hayvanat bahçesi, çeşitli hobi ve meyve bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlik, piknik, çocuk oyun ve eğlence, sosyal etkinlik alanları ile açık hava kitap okuma mekânları, cami, Eskafelerin yer aldığı 15 Temmuz Millet Bahçesi, piknik yapanlardan spor yapanlara, Eskafelerde arkadaşlarıyla buluşanlardan meyve bahçesinde gezinenlere kadar her yaştan Esenlerlinin tercih ettiği bir mekân. 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki tarihî tabur binasının yakın zamanda tamamlanacak restorasyonuyla, Esenler, “Cemil Meriç Kütüphanesi” adıyla yeni bir kütüphaneye kavuşacak.

Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı

Kapısı tüm Esenlerli hanımlara açık olan Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 1.000 kişilik kapasitesiyle 873 metrekare kapalı alana sahip. Konağın içinde aile danışmanlığı merkezi, anne çocuk kitaplığı, sohbet salonu, kreş ve kafeterya bulunuyor. Beceri ve sanat atölyeleri de düzenlenen konakta hobi edinmek, çocuğunuzla güzel vakit geçirmek veya kadınlara ait kafeteryada sosyalleşmek için belediyenin web sitesi üzerinden üye olunarak faaliyetlerden yararlanılıyor.

Gençlik Merkezi

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde 5 bin 351 metrekare kapalı alanda bulunan Esenler Gençlik Merkezi, iş veya okul saatleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek isteyen Esenlerli gençlere hizmet veriyor. İçinde kütüphane, yüzme havuzu, spor salonu, sosyal medya stüdyosu, seyir terasları, konferans salonu, simülasyon salonu, masa tenisi, bilardo, langırt gibi oyunların oynandığı oyun salonu ve bowling salonunun yer aldığı merkezde, bir yandan tarihî ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri organize edilirken diğer yandan gençler, ilgi alanına göre uzman eğitmenlerden sportif, sanatsal ve bilimsel eğitimler alıyor.

Esenler Belediyesi Sanat Evi

Esenler Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki önemli projelerinden biri olan Esenler Sanat Evi (ESEV), 7’den 70’e tüm ilçe halkını sanatla buluşturmaya devam ediyor. 2011 yılında hayata geçirilen ESEV’de bu dönem 75’i aşkın farklı branşta ücretsiz eğitimler veriliyor. Kurslar, müzikten sahne sanatlarına; el sanatlarından geleneksel sanatlara kadar geniş bir yelpazede uzman eğitmenler eşliğinde sürerken; gitar, bağlama, ney, resim, ebru, diksiyon, halk oyunları ve fotoğrafçılık gibi birçok alanda kursiyerler yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Kurslar sayesinde katılımcılar hem sanatsal becerilerini geliştiriyor hem de sosyal yaşamlarını zenginleştirme imkânı yakalıyor.

Afet Koordinasyon Merkezi

Esenler’in huzurlu ve güvenli bir şehir olması için ilk olarak 15 Temmuz Mahallesi’nde hayata geçirilen sonrasında ise şehrin tamamında uygulamaya koyulan ‘Güvenli Şehir’ projesi kapsamında, 1.291 cadde ve sokağa yapay zekâ destekli kamera sistemleri kuruldu. Esenler ‘Güvenli Şehir’ olma yolunda bir ilki yaşayarak, Türkiye’de bir şehir ilk defa yüzde yüz güvenli hâle geldi. Cumhurbaşkanlığı onayıyla, Esenler Belediyesi, İç İşleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte bin 291 cadde ve sokağa yapay zekâ destekli kamera sistemi kuruldu. Cadde ve sokak, bütün okul ve parklar kurulan kameralar, Esenler Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi’nden 7/24 takip ediliyor.

Kentsel Dönüşüm

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümü Esenler’de gerçekleşiyor. ‘Esenler’i yeniliyoruz’ sloganı ile başlayan kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olan Esenler, 2009 yılında Esenler’de yapı ömrünü tamamlamış riskli ve güvensiz yapı oranı, yüzde 86 iken bugün itibarıyla bu oran yüzde 57’ye kadar indi. 60 bin konutun yenilendiği Esenler’de 60 bin konutu daha dönüştürmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje tamamlandığında Esenler’de

sosyal ve kültürel tesis alanları 5 kat, eğitim tesis alanları 10 kat, yeşil alanlar 15 kat, sağlık tesisi alanları 35 kat artmış olacak.

Sporun Yeni Merkezi

Esenler’in spor altyapısı için devasa yatırımlar yapılarak amatör futbol kulüpleri ‘Futbol Gelişim Merkezi’ ile yeni yerlerine kavuştu. ‘Yetenek karakterle tamamlanır’ sloganıyla çocukların ahlâkî değerlerinin ve sportif yeteneklerinin gelişmesini, uzman eğitmenler eşliğinde iyi ve profesyonel sporcuların yetişmesini amaçlayan bu merkezden sonra ‘Basketbol Gelişim Merkezi’nin hazırlıklarına başlanıldı.

Eğitimde Büyük Hamle

Esenler’de çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi, eğitimde kalite ve erişimin artırılması amacıyla 25 yeni okul inşa ediliyor. Esenler’in tarihî ve talihini değiştirmede altın fırsat olan kentsel dönüşümün büyük bir başarı ile devam ettiği Güney ve Kuzey Rezerv Alanı’nda tamamlanacak toplam 25 okul ve 2 bin 555 derslik ile Esenler’de derslik başına düşen öğrenci sayısı, İstanbul ortalamasının da altına düşecek.

Esenler Film Festivali

Esenler Film Festivali, bu yıl altıncı kez sinema tutkunlarını bir araya getirdi. Festival kapsamında kısa film yarışmaları, ulusal ve uluslararası film gösterimleri, söyleşiler, paneller ve ustalık sınıfları gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler arasında sinema profesyonelleriyle tanışma fırsatları, genç yönetmenlerin eserlerinin seyirciyle buluşması ve kısa film yapımlarına yapım desteği gibi programlar yer aldı. Altı yıldır düzenlenen festival, Türkiye’de kısa film üretimini teşvik etmek ve sinema sektörünün gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.



