Güngören’de büyük dönüşüm sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören Merter Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen, “İstanbul’da Büyük Dönüşüm; Güngören’de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca ilçede yapımı tamamlanan 768’i konut, 30’u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etti. Törende, 1077’si konut, 55’i iş yeri toplam 1132 bağımsız bölümün de temeli atıldı. Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi’nin açılışı da etkinlik kapsamında gerçekleştirildi. Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, bölge sakinlerine yeşil ve sosyal donatı alanları sunuyor. Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe bulunuyor.

2027 YILINDA BİN 930 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TESLİMİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merter Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen törende, “Güngören’de yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında 768 konut 30 işyeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. 2027’de tamamlanmasını öngördüğümüz bin 77 konut 55 işyeri olmak üzere bin 132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4. Etap 1. ve 4. kısım temellerini atacağız. İnşallah 2027 yaz aylarında bin 845 konut 85 iş yeri olmak üzere toplam bin 930 bağımsız bölümün teslimini yapmış olacağız. Deprem hazırlıklarımızı tamamlama fırsatı bulamadan her an kapımızı çalabilir. Kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil, adeta bir milli güvenlik meseledir. Planlarımızı bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. 2012’den bugüne İstanbul’da 923 bin konut ve iş yerinin dönüşümünü tamamladık. Hali hazırda 208 bin 915 konut ve iş yerini dönüşümü devam ediyor. İstanbul’da 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesini hizmete açtık. Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarlarını güncelledik” dedi.

GÜNGÖRENLİ KARDEŞLERİMİZ GÜLE GÜLE OTURSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, “Bugün heyecanlı ve mutluyuz. Şu anda 798 yuvamızın anahtarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Millet bahçemizin açılışını yapmanın gurunu yaşıyoruz. Güngören’imiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz bir Avrupa ülkesindeki projeyi biz 11 ilimizde yaptık. Oradan edindiğimiz tecrübeyi 81 ilimize yayacağız. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konutlar yapacağız. İstanbul’un her yerinde önce İstanbul önce İstanbullular diyeceğiz. İstanbul’u kimsenin insafına bırakmayacağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yuvalarına kavuşan Güngörenli kardeşlerime güle güle oturun diyorum” diye konuştu.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI SUNUYORUZ

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımızın koordinasyonunda başlatılan Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda yüzlerce projeyi ve binlerce konutu iştirakimiz Emlak Konut ile birlikte İstanbul’a ve Güngören’e kazandırdık. Halen İstanbul’da TOKİ tarafından projelendirilen 54 bin konutun yapımı hızla devam ediyor. TOKİ ve Emlak Konut olarak İstanbul’da çok büyük yatırımlara imza attık. Bugün huzurlarınızda anahtar teslimi yapılacak 1.930 konut ve iş yeri de bu projelerden biri” şeklinde konuştu.

MİLLET BAHÇESİ VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI AÇILDI

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere toplam 798 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Törende, bin 77'si konut, 55'i iş yeri toplam bin 1132 bağımsız bölümün de temeli atıldı. Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi ile Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nizamiye Binası'nın açılışı yapıldı.

GÜNGÖREN MİLLET BAHÇESi AÇILDI

İstanbul’un yeşile en çok yatırım yapan belediyelerinden biri olan Güngören Belediyesi, önemli bir yeşil dönüşüm projesini daha hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi açıldı. Yaklaşık 35 bin 655 metrekarelik bir alanda projelendirilen millet bahçesi, Güngören’in yeşil alan miktarını artırdı. Kentsel dönüşümde sadece yapılaşmayı değil, aynı zamanda yaşanabilir çevreler oluşturmayı hedefleyen Güngören Belediyesinin odak noktasında insan ve doğa yer alıyor. Sağlıklı ve güvenli mekanlar oluşturma vizyonuyla hayata geçirilen millet bahçesi Güngören halkı için bir çekim merkezi haline geldi.

İSTANBUL’UN İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜS DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye’nin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Güngören Belediyesi, İstanbul’un ilk elektrikli otobüs alımını gerçekleştirdi. Kamuda elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi ve fosil yakıt tüketiminin azaltılması kapsamında Güngören Belediyesi yerli firma Karsan ile el sıkıştı. Karsan’ın yüzde 100 elektrikli e-ATAK otobüsleri Güngören Belediyesi’nin araç filosuna dahil edildi. Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, “Sadece elektrikli araç dönüşümü değil aynı zamanda şarj altyapısı için de dönüşüm çalışmalarına başladık.

Şarj istasyonları otoparklarımıza kurulmaya başlandı. Ayrıca, yeni otobüslerle ilçedeki pek çok önemli noktaya ulaşım sağlanacak.” dedi.



