Güvenliğin kilidi gıda

Türkiye, iklim çeşitliliği, ürün deseninin genişliği ve üretim kapasitesi sayesinde birçok temel üründe kendine yeterli ülkeler arasında yer alıyor. Tahıl, sebze ve meyvede önemli bir üretim gücüne sahip olan Türkiye, özellikle sebze ve meyvede iç talebi aşan bir üretim yapabiliyor. Bu avantajlı tabloya rağmen tarım arazilerinin daralması, iklim değişikliği, su kaynakları üzerindeki baskı ve girdi maliyetlerindeki artış gibi yapısal riskler gıda güvenliğini tehdit ediyor. Kentleşme ve sanayileşme nedeniyle tarım arazilerinin kaybı, uzun vadede üretim kapasitesini sınırlayan en kritik sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

EN BÜYÜK TEHDİT İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği, gıda güvenliği açısından “en kritik risk” olarak tanımlanıyor. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar, kuraklık ve aşırı hava olayları, bitkisel üretimde verim kayıplarına yol açıyor. Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla Akdeniz Havzası’nda yer alması, iklim değişikliğinin etkilerini daha sert hissetmesine neden oluyor. Bu durum, yalnızca üretimi değil, ürün desenini de değiştiriyor. Raporda, iklim uyumlu üretim modellerinin yaygınlaştırılmasının ve su verimliliğini esas alan politikaların hızla hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu vurgulanıyor.

GIDA İSRAFI SESSİZ TEHDİT

Dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri kayba uğruyor ya da israf ediliyor. Türkiye’de ise çöpe giden gıda miktarı milyonlarca tonu buluyor. Gıda israfı yalnızca ekonomik bir kayıp değil, su, enerji, emek ve sermayenin de boşa harcanması anlamına geliyor. Uzmanlar, israfın azaltılmasının gıda güvenliğini güçlendirmek için “en hızlı ve en düşük maliyetli” adımlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Üretimden tüketime kadar tüm zincirde kayıpların azaltılmasına yönelik politikaların güçlendirilmesi gerekiyor.

MEVZUAT GÜÇLÜ, UYGULAMA KRİTİK