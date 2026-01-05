Haliliye'de kalıcı dönüşüm

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımını esas alarak birçok alanda kendi imkânlarıyla üretim yapıyor. Bu yaklaşım sayesinde hem hizmet süreçleri hız kazanıyor hem de oluşan tasarruf yeni yatırımlara yönlendiriliyor. Haliliye Belediyesi, Başkan Mehmet Canpolat öncülüğünde hayata geçirilen vizyoner projeleriyle ilçenin geleceğini de inşa ediyor.

ALTYAPININ TEMELİ GÜÇLENDİRİLDİ

Haliliye Belediyesi, kırsal ve merkez mahallelerde sürdürülen yol yapım ve üstyapı çalışmalarında kendi üretim gücünü devreye alarak altyapı yatırımlarında önemli bir eşiği geride bıraktı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Taş Kırma ve Mucur Üretim Tesisi, yol yapımında ihtiyaç duyulan malzemelerin belediye bünyesinde üretilmesine imkân tanıyor. Modern donanımı ve yüksek üretim kapasitesiyle dikkat çeken tesis, farklı türlerde malzeme üretimi gerçekleştirerek asfalt ve yol çalışmalarının daha planlı, hızlı ve ekonomik şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bu üretim modeli sayesinde Haliliye Belediyesi, altyapı yatırımlarında dışa bağımlılığı azaltırken, kırsal mahallelerin ulaşım konforunu da artırıyor.

ASFALT ÜRETİMİNDE YERİNDE VE EKONOMİK ÇÖZÜM

Belediye tarafından hayata geçirilen Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi, sathi asfalt çalışmalarında önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen yol yapım ve bakım çalışmalarında büyük avantaj sağlayan tesis, belediyenin kendi asfalt ihtiyacını karşılamasına olanak tanıyor. Yerinde üretim sayesinde hem zaman kaybı önleniyor hem de maliyetler önemli ölçüde düşürülüyor. Bu yatırımla birlikte Haliliye Belediyesi, yol yapım süreçlerini daha kontrollü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyor.

ATÖLYELERDEN SAHAYA: KENT MOBİLYALARI

Belediyenin üretim anlayışı yalnızca altyapıyla sınırlı kalmıyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Metal-İş, Boyama ve Ahşap Atölyelerinde; parklar, sosyal alanlar ve kamusal alanlarda kullanılan kent mobilyaları belediye personeli tarafından üretiliyor.

Atölyelerde özenle hazırlanan donatılar, kısa sürede sahaya yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Bu sistem sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel ürünler elde edilirken, önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor. Haliliye’de parklar ve yaşam alanları, belediyenin kendi emeğiyle daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşuyor.

TEMİZLİKTE YERLİ ÜRETİM GÜCÜ