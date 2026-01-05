Halkbank ekonomiye desteğini artırdı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2025 yılını risklerin etkin yönetildiği, bilanço dayanıklılığının güçlendirildiği ve reel ekonomiye desteğin artırıldığı bir dönem olarak değerlendirdi. Bankacılık sektöründe genel olarak risk yönetimi, aktif kalitesi ve sermaye yapısının ön plana çıktığına dikkat çeken Arslan, Halkbank’ın bu süreçte kaynaklarını daha seçici alanlara yönlendirdiğini ve kredi büyümesini dengeli bir anlayışla yönettiğini ifade etti.

ESNAF VE KOBİ’LER ODAKTA

2025 yılında Halkbank’ın temel önceliklerinin başında esnaf ve KOBİ’lerin geldiğini vurgulayan Arslan, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyen selektif kredi politikalarıyla reel sektörün finansmana erişiminin güçlendirildiğini belirtti. 2025’in 11 aylık döneminde 231 bin esnaf ve sanatkâra 155 milyar TL Hazine faiz destekli kredi kullandırıldığını aktaran Arslan, esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payının yüzde 34’e ulaştığını kaydetti.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE STRATEJİK DESTEK

Kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesinin yalnızca finansal değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret eden Arslan, 2021’den bu yana 263 bin kadın girişimciye 118 milyar TL finansman sağlandığını açıkladı. Gençlere yönelik girişimcilik ve inovasyon projelerinin de genişletildiğini belirten Arslan, Gençİz Zirvesi’nde duyurulan ve 1 milyon TL üst limitli Gençİz Kredisi’nin KGF kefaletiyle sunulduğunu hatırlattı.

AİLE YILI VE SOSYAL FİNANSMAN PAKETLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi doğrultusunda Halkbank Ailem çatısı altında yeni finansman paketleri geliştirildiğini belirten Arslan, kadın girişimciler ve aile işletmelerine yönelik özel kredi çözümlerinin hayata geçirildiğini söyledi.

FİNANSAL GÖSTERGELERDE GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLEDİK

Halkbank’ın 2025 yılındaki finansal performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, bankanın aktif büyüklüğünün ilk dokuz ayda yüzde 34 artarak 4 trilyon TL’yi aştığını, mevduatların ise yüzde 33 yükseldiğini açıkladı. Aynı dönemde net kârın yüzde 80 artışla 20,2 milyar TL’ye ulaştığını belirten Arslan, uluslararası piyasalardan sağlanan yabancı para kaynaklar ve sermaye benzeri tahvil ihraçlarıyla sermaye yeterlilik rasyolarının güçlendirildiğini vurguladı. Osman Arslan, 2026 yılının bankacılık sektörü açısından temkinli büyümeden verimlilik ve nitelik odaklı bir döneme geçiş yılı olacağını ifade etti. Kredi büyümesinde seçiciliğin artacağını belirten Arslan, aktif kalitesinin korunması ve bilanço dayanıklılığının güçlendirilmesinin sektörün temel öncelikleri arasında yer alacağını söyledi.

DİJİTALLEŞME HIZ KAZANACAK

2026’da dijitalleşmenin hız kazanacağını vurgulayan Arslan, yapay zekâ, veri analitiği ve otomasyonun kredi tahsisinden operasyonel süreçlere kadar daha geniş bir alanda kullanılacağını kaydetti. Dijital ve fiziksel kanallarda müşteri deneyiminin bütüncül biçimde ele alınacağını belirten Arslan, hız, güven ve sürdürülebilirliğin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR DÖNEME GİRİYORUZ