Hizmet yağmuru hızla devam ediyor

Arnavutköy Belediyesi’nin ulaşım, eğitim, altyapı, sosyal tesis, çevre, yeşil alan ve kentsel dönüşüm alanlarında başlattığı büyük yatırımlar, ilçenin dört bir yanında yaşam kalitesini yükselten güçlü bir hizmet dönemine dönüştü. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun liderliğinde Arnavutköy, modern şehircilik vizyonuyla kısa sürede kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. Planlı, sürdürülebilir ve vatandaş odaklı hizmet yaklaşımı, ilçenin her noktasında hissedilen yatırımlarla somutlaştı.

LÜKS RESTORAN KALİTESİNDE SOSYAL TESİSLER

Hadımköy ve Karaburun’da hizmete alınan sosyal tesisler, konforlu yapıları ve uygun fiyatlarıyla Arnavutköy’ün sosyal yaşamına yeni bir soluk getirdi. Arnavutköy’ün özgün sosyal markalarından Arnavutköy Kahvecisi, kısa sürede vatandaşların yeni buluşma noktası haline geldi.

YEŞİLİN VE MAVİNİN BULUŞMA MERKEZİ ARNAVUTKÖY

Arnavutköy Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yeşille maviyi buluşturan büyük yaşam alanlarını hayata geçiriyor. Bolluca Millet Bahçesi’nin ilk etabı; yenilenen yürüyüş yolları, modern peyzaj düzenlemeleri ve geniş dinlenme alanlarıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. İkinci etap çalışmaları ise planlanan takvim doğrultusunda sürüyor. Toplam 212.000 m2 alana sahip Haraççı Millet Bahçesi; yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, sosyal tesisler, kütüphaneler ve geniş piknik alanlarıyla bölgenin en büyük sosyal yaşam merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Arnavutköy’ün denizle buluştuğu Karaburun’da sahil düzenleme çalışmaları tamamlandı; kıyı şeridi yenilenmiş yüzüyle vatandaşların kullanımına açılırken, bölge denizdeki temizlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Ayrıca Karaburun Millet Bahçesi’nin 3. etap çalışmaları da hızla ilerliyor; tamamlandığında Karaburun, sahili, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla örnek bir yaşam merkezine dönüşecek.

GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YETİŞİYOR

Arnavutköy Belediyesi ile İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Yeni Medya Akademi, dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Akademide; yeni medya, dijital içerik üretimi, kamera–kurgu, sunuculuk ve iletişim alanlarında hem teorik hem uygulamalı eğitimler veriliyor. Program kapsamında yetişen gençler, dijital dünyanın profesyonelleri olarak geleceğe hazırlanıyor.

ASFALT FABRİKASIYLA MALİYETLER YARIYA DÜŞECEK

Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulacak Asfalt Fabrikası ile asfalt üretim maliyetleri yarı yarıya düşecek; fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte çevre ilçelere yapılacak asfalt satışları üzerinden belediyeye düzenli ek gelir sağlanacak. Arnavutköy Belediyesi bu yıl asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürerek yalnızca bu yıl içerisinde 130.000 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KİRA DESTEĞİ

Arnavutköy’de riskli yapıların dönüştürülmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Sürecin sağlıklı ilerlemesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla kira desteği belediye tarafından karşılanıyor.

ÇEVRECİ VE ÜCRETSİZ ULAŞIM HAMLESİ

İBB’nin Arnavutköy’e yönelik yeni hat taleplerine duyarsız kalması ve mevcut IETT kapasitesinin hızla artan nüfusu karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle, vatandaşların mağdur olmaması için Arnavutköy Belediyesi devreye girdi. Bu kapsamda 15 adet %100 yerli ve elektrikli otobüs ilçeye kazandırıldı; ilk aşamada 5 araçla ilçe içinde ücretsiz ring servisi hizmeti başlatıldı.

EĞİTİMDE BÜYÜK DESTEK VE YENİ NESİL YATIRIMLAR

Arnavutköy Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini her yıl artırarak sürdürüyor. Bu doğrultuda toplam 70 milyon TL eğitim bursu sağlayarak öğrencilere önemli bir ekonomik katkı sunuldu. İlçedeki tüm okullarda bakım, onarım ve kapsamlı temizlik çalışmaları belediyenin kendi ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin sağlıklı ve temiz suya erişimi için okullara su sebilleri yerleştirildi. Eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla 23 yeni okulun yapımı hızla devam ediyor.

YOL VE BAĞLANTI PROJELERİYLE ULAŞIM DAHA KONFORLU

Fahri Korutürk Caddesi, Deliklikaya ve Ömerli’den Hadımköy’e uzanan bağlantı güzergâhı sanayi trafiğini şehir içinden uzaklaştırarak ulaşımı rahatlattı. Böylece TEM ve çevre ilçelere erişim süresi yaklaşık 20 dakika kısaldı. Arnavutköy’ün yıllardır beklediği Yeniköy–Karaburun Yolu ise büyük bir dönüşümün habercisi oldu. Tayakadın’dan başlayarak Karaburun’a kadar uzanacak yeni yol hattı tamamlandığında, bölgeye ulaşım süresi 9 dakikaya düşecek. İBB sorumluluğunda olmasına rağmen Bolluca Köprüsü çevresindeki düzenlemeler Arnavutköy Belediyesi tarafından tamamlanarak bölgenin ulaşım konforu artırıldı.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI KİTAP FUARI ARNAVUTKÖY’DE

Arnavutköy, 75 yazar ve gazeteci, 100’ün üzerinde yayınevi ve 120’yi aşkın etkinliğe ev sahipliği yaparak Türkiye’nin en kapsamlı kitap fuarlarından birini gerçekleştirdi. 9 gün boyunca süren fuar, her yaştan kitapseverin yoğun ilgisiyle Arnavutköy’ü kültür ve edebiyatın buluşma noktası haline getirdi.

YENİ İBADETHANELERLE DAHA GÜÇLÜ BİR SOSYAL DOKU

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde 6 yeni cami inşa ediliyor. Modern mimarisiyle yükselen bu yapılar, hem ibadet imkanlarını artıracak hem de mahallelere yeni sosyal buluşma alanları kazandıracak.

KARABURUN’A DALGAKIRAN PROJESİ BAŞLIYOR

Karaburun sahilinde dalga etkisini azaltarak vatandaşların denizle daha güvenli buluşmasını sağlamak amacıyla 5 adet, toplam 1.150 metre uzunluğunda ayrık nizamlı dalgakıran inşa ediliyor. Proje ile kıyı erozyonu önlenecek, balıkçılık faaliyetleri için daha sakin deniz alanları oluşturulacak; dalga enerjisinden yenilenebilir elektrik üretilecek ve sahile yeni sosyal kullanım alanları kazandırılacak.

DALGA ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETEN İLK BELEDİYE