Kocasinan’da yerli ve milli üretim odaklı belediyecilik

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayata geçirilen projelerle yerli ve millî üretime güçlü katkı sunduklarını belirterek, belediyecilik anlayışlarının temelinde üretim, teknoloji ve sürdürülebilirlik olduğunu söyledi. Kentsel dönüşümden asfalt üretimine, gençlik ve teknoloji festivallerinden eğitim projelerine kadar geniş bir yelpazede yatırım yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da kendi kendine yeten bir belediye modelini kararlılıkla uyguluyoruz” dedi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen yerli ve millî üretim seferberliğine güçlü destek verdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, belediyenin birçok hizmetini tamamen yerli imkânlarla hayata geçirdiğini söyledi. Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi yazılımının belediye personeli tarafından geliştirildiğini, yüzde yüz yerli üretim olan Agrega Üretim Tesisi ve Asfalt Plenti’nin ise Kocasinan’ın önemli yatırımları arasında yer aldığını kaydetti.

GENÇLİK, TEKNOLOJİ VE KOCAFEST

Gençlerin üretime katılmasını stratejik bir hedef olarak gördüklerini belirten Çolakbayrakdar, KOCAFEST ve TEKNOFEST gibi organizasyonlarla gençlerin teknolojiyle buluştuğunu ifade etti. Belediyeye ait tesislerde gençlerin kendi yazılımlarını geliştirdiği, İHA ve robotlar ürettiğini söyleyen Çolakbayrakdar, “Anadolu’nun ortasında dijital bir fidan diktik. Bu fidanı bilgi, akıl ve gayretle büyütüyoruz” dedi.

KOCASİNAN AKADEMİ VE SOSYAL KATKI

Kocasinan Akademi çatısı altında birçok branşta eğitim verildiğini aktaran Başkan Çolakbayrakdar, özellikle kadınların meslek edinmesi ve sosyal hayata katılımı açısından bu projelerin önemli olduğunu vurguladı. Eğitimler sonucunda ortaya çıkan ürünlerin hem yerli malı kullanımını teşvik ettiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

KENDİ KENDİNE YETEN BELEDİYE MODELİ

2017 yılında hizmete alınan ve Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip asfalt plentinde asfalt üretildiğini hatırlatan Çolakbayrakdar, agrega üretiminin de belediyeye ait tesislerde yapıldığını söyledi. Taş ocağından asfalt üretimine kadar tüm sürecin Kocasinan Belediyesi tarafından yürütüldüğünü ifade eden Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleriyle ilçenin çehresinin değiştirildiğini ve sosyal yaşam alanlarının oluşturulduğunu kaydetti.

GÜÇLÜ VE BÜYÜK KOCASİNAN VURGUSU

Türkiye’de ilçe belediyeleri ölçeğinde kendi imkânlarıyla büyük ölçekli kentsel dönüşüm yapan tek belediye olduklarını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Güçlü ve Büyük Kocasinan hedefiyle üretmeye, yatırım yapmaya ve hem Kayseri hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ZİRVE NOKTASI

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2025 Yılını Aile Yılı” ilan etmesini, “sosyal belediyeciliğin altın çağı” olarak nitelendirdi. Başkan Çolakbayrakdar, “Aile, toplumun temelidir. Biz de Kocasinan’da aileyi merkeze alan projelerle sadece Kayseri’ye değil, tüm Türkiye’ye örnek oluyoruz” dedi.

“Halka hizmet, Hakk’a hizmet” anlayışıyla 10 yıldır gönüllere dokunan hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 2018 yılında başlattığı ‘Gönül Belediyeciliği Seferberliği’ çağrısını gönüllere dokunan projelerimizle karşılıyoruz. Aile Yılı ise bizim için bir dönüm noktasıdır. Çünkü aile; sevginin, merhametin ve güçlü yarınların en sağlam kalesidir” diye konuştu.

ATILAN HER ADIM ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Kocasinan’da atılan her adımın Türkiye’ye örnek olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Glütensiz Kayseri Mutfağı’ndan Hoş Geldin Bebek Projesi’ne, Dost Eli’nden sosyal tesislerimize kadar tüm hizmetlerimizin merkezinde aile var. Biz aileyi korudukça toplum daha güçlü olacak. Biz Kocasinan’da sadece hizmet etmiyoruz; gönüllere dokunuyor, geleceği inşa ediyoruz! Kocasinan’da doğmak ayrıcalık, yaşamak huzur, geleceğe yürümek ise güven demektir. Çünkü Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir!” şeklinde konuştu.

Yeşil alanda dünya standartlarını üçe katlıyor