Krizde geri çekilen değil sahaya inen bir ülkeyiz

Dünya, son yıllarda sağlık alanında çok boyutlu sınavlardan geçti. Pandemiler, savaşlar, göç hareketleri ve iklim krizinin derinleştirdiği eşitsizlikler; sağlık sistemlerinin yalnızca ulusal bir mesele olmadığını açıkça ortaya koydu. Bugün herhangi bir coğrafyada yaşanan sağlık krizi, yarın tüm dünyanın meselesi haline gelebiliyor. Bu gerçeklik de küresel sağlık anlayışının yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor. İşte tam da bu noktada bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor: Sağlık alanında Türkiyesiz bir dünya tasavvuru mümkün değildir. Biz, kriz anlarında geri çekilen değil; sorumluluk alan ve sahaya inen bir ülkeyiz. Pandemi döneminde kendi sağlık altyapımıza güvenerek vatandaşlarımızı korurken, aynı zamanda ihtiyaç duyan ülkelere de destek sunabildik. Savaşların, afetlerin ve insani dramların yaşandığı bölgelerde kurulan sahra hastaneleri, görevlendirilen sağlık ekipleri ve yürütülen çalışmalar; sağlık alanında nasıl bir duruş sergilendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu duruş, tesadüfi değildir. Güçlü bir sağlık sistemi, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa etmek demektir. Son yıllarda hayata geçirdiğimiz şehir hastanelerimiz, yaygın ve etkin aile hekimliği sistemimiz, dijital sağlık uygulamalarımız ve yerli üretim kapasitemiz; sağlık alanında kendi ayakları üzerinde duran bir yapıyı mümkün kılmıştır. Çünkü biliyoruz ki, kendi vatandaşına nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunabilen ülkeler, küresel ölçekte de güvenilir, etkili ve söz sahibi bir aktördür. Sağlık alanındaki gücümüz, yalnızca fiziki altyapımızla sınırlı değildir. Asıl gücümüz, insanı merkeze alan yaklaşımımızdır. Küresel ölçekte sağlık hizmetlerine erişimde farklı modeller ve uygulamalar bulunmakla birlikte, biz kapsayıcı ve erişilebilir bir sağlık anlayışını esas alıyoruz. Nitekim ortaya koyduğumuz bu yaklaşım, uluslararası platformlarda da örnek gösterilerek bugün birçok ülke için ilham verici bir model olarak değerlendirilmektedir. Sağlığı, yalnızca tedavi süreçlerinden ibaret görmüyoruz; koruyucu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir anlayışla ele alıyoruz. Sahada karşılık bulan, uzun vadeli etki üreten ve sürekliliği esas alan bir çerçevede çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz nettir: Sağlıkta kaliteyi artıran, erişilebilirliği güçlendiren, yerli ve milli üretim kapasitesini geliştiren bu yapıyı kalıcı hale getirmek. Bugün dünyada sağlık konuşuluyor ve insani sorumluluk yeniden hatırlanıyorsa, biz bu tablonun merkezindeyiz. Çünkü, daha hakkaniyetli bir dünya için sağlığın vazgeçilmez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Ve bu yolda… “Türkiyesiz olmaz.” diyoruz.