Küresel eğitimin stratejik gücü

Türkiye Maarif Vakfı, kurulduğu günden bu yana yalnızca bir eğitim kurumunu yönetmenin ötesine geçerek, Türkiye’nin uluslararası alandaki en güçlü kültürel ve eğitim diplomasi aktörlerinden biri haline geldi. Dünyanın farklı coğrafyalarında insanlığın ortak değerlerini temel alan bir eğitim anlayışını yaygınlaştıran Vakıf, bugün ulaştığı ölçek ve sahip olduğu stratejik etki gücüyle küresel eğitimin en önemli Türk markalarından biri olarak konumlanıyor.

246 OKULU KAZANDIRDI

Vakıf, yıllar içinde yürüttüğü kararlı çalışmalarla özellikle yurt dışında eğitim alanındaki FETÖ yapılanmalarına karşı en kapsamlı mücadeleyi veren kurumsal yapı haline geldi. Toplam 22 ülkede bulunan 246 FETÖ iltisaklı okulun Türkiye’ye kazandırılması, bu mücadelenin en belirgin başarılarından biri olarak tarihe geçti. Bu adım, hem eğitim güvenliğini hem de ülkeler arasındaki karşılıklı güveni pekiştiren stratejik bir hamle niteliği taşıyor. Maarif’in bu başarısı, Türkiye’nin uluslararası barış ve istikrara katkı sunma iradesinin en somut göstergelerinden

biri kabul ediliyor.

55 ÜLKEDE AKTİF EĞİTİM

Bugün Maarif Vakfı, dünyanın dört bir yanında kurduğu güçlü eğitim ağıyla geniş bir coğrafyada varlık gösteriyor. 108 ülkeyle temas halinde, 55 ülkede aktif olarak eğitim kurumu işleten Vakıf, 452 okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumuyla, 12 Türkiye Araştırmaları Merkeziyle, 44 öğrenci yurduyla, 18 yaygın eğitim merkezinin ve 1 üniversitenin yönetimiyle devasa bir küresel eğitim ekosistemi oluşturmuş durumda. Bu kurumlarda eğitim alanların sayısı 56 bine ulaşarak Maarif Vakfını dünyanın en geniş kapsamlı uluslararası eğitim kuruluşlarından biri haline getiriyor.

DÜNYAYA TANITIYOR

Maarif’in büyümesi yalnızca kurumsal sayılarla sınırlı değil, niteliksel dönüşüm de bu başarının temel sacayaklarından birini oluşturuyor. Vakıf, yıllar içinde yalnızca eğitim programlarını uygulayan bir yapı olmaktan çıkarak, kendi özgün müfredatını tasarlayan, içerik üreten, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik materyaller geliştiren ve Türk kültürü ve medeniyeti, yapay zekâ, fen ve matematik gibi alanlarda modern programlar oluşturan bir kurum kimliğine kavuştu. Bu dönüşüm, Türkiye’nin küresel eğitimde yeni bir standart belirleme çabasının güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ASKERİ PERSONELE EĞİTİM

Kültürel diplomasi alanında da etkili çalışmalara imza atan Vakıf, Balkanlar’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada bilimsel toplantılar düzenliyor, dil-kültür programları yürütüyor ve ülkeler arası akademik iş birliklerine öncülük ediyor. NATO ve BM ülkelerinden gelen askeri personelin Türkçe öğrenmesini sağlayan özel programlar, Türkiye Araştırmaları Merkezlerinin12 ülkede yürüttüğü faaliyetler ve uluslararası sempozyumlar, Türkiye’nin kültürel ve akademik görünürlüğünü pekiştiren güçlü adımlar olarak öne çıkıyor.

ANSİKLOPEDİ İLE TAÇLANDI

Maarif’in bilgi üretimine verdiği önem ise TÜBA iş birliğiyle hazırlanan Türkiye Maarif Ansiklopedisi ile taçlandı. Türkiye’nin eğitim mirasını, bilimsel birikimini ve modern eğitim tecrübelerini uluslararası akademik standartlarda bir araya getiren bu kapsamlı eser, hem Türkiye’nin kültürel hafızasını zenginleştiriyor hem de dünya eğitim literatürüne özgün bir katkı sunuyor.

ÜNİVERSİTELERİ DÜNYA İLE BULUŞTURUYOR